打高爾夫變打人！嘉市玉山扶輪社餐敘酒後失控 雙方鬥毆掛彩

嘉義市玉山扶輪社近日在西區一間飯店餐敘，其中許男、葉男2人疑有嫌隙起爭執，當場大打出手，一旁翁男也加入為許男助陣，雙方掛彩受傷離開，隨後葉男找來葉姓友人支援，前往嘉市某處民宅要找翁男理論，詳情待警方調查釐清。

據了解，嘉義市玉山扶輪社12月18日舉辦高爾夫球相關餐敘，其中許男、葉男2人疑先前就為此鬧不愉快，酒酣耳熱之際大打出手，事後葉男叫來太保市葉姓代表，欲前往某民宅找翁男理論，因翁男避不見面，助陣友人進而毀損民宅。

事件發生地屬於嘉義市警察局第一分局管轄。對此，偵查隊長洪茂發回應，他放假不知情，對案件不了解。一組組長葉志誠說，他對案情不清楚，要詢問偵查隊。截稿前嘉義市警察局未回應說明。太保市葉姓代表手機關機也未回應。

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