豐原分局歲末年終一起搓湯圓 「真心話大告白」加深同事情誼

台中市豐原分局選在冬至這天，不但讓所有參與者一起動手製作象徵「團圓與圓滿」的湯圓，眾人從揉麵團到搓湯圓，感受過節的氣氛外，分局長林大為更歲末餐會中，加入「真心話大告白」的橋段，讓警察同仁們在輕鬆愉快的互動中吐槽、靠北，反而更加同事情誼。

豐原分局今天的歲末年終感恩餐會，結合冬至與耶誕節慶氣氛，邀請警察同仁與其眷屬共同參與，現場洋溢歡樂與溫馨的氛圍，充分展現團隊凝聚力，搓湯圓活動過程中，大家笑聲不斷，不僅增添了年節氛圍，也讓警察同仁們在輕鬆愉快的互動中更加團結。

為了營造更緊密的團隊氛圍，豐原分局長林大為更在餐會中加入「真心話大告白」的橋段，讓員警及其眷屬在歲末年終的餐敘時間，將此作為一個溝通平台，坦率分享個人心聲，促進彼此之間的了解與信任。

不少員警上台後，便開始靠北長官過去的「霸凌」工作要求，不但要求加時加點加班，連警員家屬都上台抱怨老公不僅晚回家，有時還把工作、公文帶回家，有人還說千萬不要讓兒女再出來當警察，因為壓力太大了。

其中，最令人印象深刻的，是王姓員警以「假靠北、真告白」的方式，幽默又真誠地表達對分局長的感謝。

也有員警表示，林分局長在過去一年中，不定期舉辦各式團體活動，不僅促進了同事與家屬之間的交流，更大幅提升了團隊的凝聚力，讓每位員警都能感受到團隊的溫暖與支持。