車禍畫面曝光！台中轎車鬼切左轉 公車遭猛撞「車燈掉落」5傷送醫

台中烏日今天下午發生張男駕駛白色轎車未待左轉燈亮起即左轉，與綠燈直行的中鹿客運綠1公車碰撞車禍，造成轎車駕駛在內共5人受傷送醫，警方針對張男違規左轉行為開單告發，最高可罰1800元。

這場車禍，包含3名公車乘客、張姓轎車駕駛與1名轎車乘客受傷，這5名傷者都意識清楚，其中43歲女公車乘客傷勢較重，有受到臉部撕裂傷。

警方說明，今天下午2時52分，張男駕駛白色轎車沿著建國路內側車道往南區方向行駛，行經環中路口時，未待左轉燈亮起即左轉，與對向綠燈直行的中鹿客運發生碰撞事故。

從監視器畫面看到，白色轎車行經路口左轉，此時綠燈直行的公車通過路口撞上，因撞擊力道大，白色轎車還被推了數米才停下，轎車右側車身受損嚴重，公車車頭擋風玻璃碎裂、車燈掉落。

警方指出，這場車禍造成張男、乘客1人，與公車車上乘客3人受傷，經送往中山醫院救護所幸無生命危險。全案依事故處理程序調查處理，詳細肇事原因由鑑定單位或法院研判。