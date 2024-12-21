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影／轎車國道服務區高速逆向 轉彎遇「紅斑馬」窘倒車受罰

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

國道三號南投服務區駕駛人為了找停車位，會違規逆向卡位。一輛白色轎車夜間在停車區高速逆向，未料轉彎時踢到鐵板，遇到俗稱紅斑馬的國道警察巡邏車，被警車以廣播押著一路倒車靠邊停，依未依遵行方行駛開單告發。

南投服務區今年因大型車聚，占據停車空間引起社會注目，另外，服務區停車格位有限，部分駕駛人為了搶停車位，不願遵循指示標示行駛，看到下個停車區有空位，直接逆向行駛卡位，也引起停車爭議。

社群軟體threads今天就有網友貼出影片，一輛白色轎車夜間在南投服務區停車場快速逆向行駛，右轉到車道時，沒想到遇到俗稱「紅斑馬」的國道巡邏車，駕駛還一度猶豫，員警立刻喊「倒車」，駕駛才退後，警方再以廣播要求「靠邊停、靠邊停」，違規轎車才停車受檢，過程都被其他用路人拍下。

國道第七警察隊表示，警方到南投服務區執行取締酒駕路檢勤務，發現這輛白色轎車違規逆向行駛，經攔停後依違反道路交通管理處罰條例第45條1項1款未依遵行方向行駛開單告發。

警方表示，服務區也是國道範圍，遵循方向行駛是所有用路人安全的重要原則。另外，很多用路人沒注意，國道服務區，也有停車4小時停車限制，不過，也有駕駛人常把休息區當成停車場，長時間占用，影響其他車輛停車，遭取締逾時停車。

白色轎車在南投服務區逆向行駛，一轉彎遇見國道巡邏車，在警車壓陣下，乖乖倒車受罰。圖／翻攝threads
白色轎車在南投服務區逆向行駛，一轉彎遇見國道巡邏車，在警車壓陣下，乖乖倒車受罰。圖／翻攝threads

南投 國道 逆向

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