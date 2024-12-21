韓劇看太多？偷拍被逮竟將記憶卡咬碎吞下肚 遭譏「太天才」

恆春某潛水店員工吳冠樑，今年3月手持針孔攝影機從盥洗室空隙偷拍女學員，嚇得她大叫，吳男快速離開後，竟將攝影機記憶卡放入口中嚼碎吞入腹中，遭判刑4個月。受害女學員得知吳男做法後直呼「太天才」，質疑他是不是韓劇看太多了。

屏東地方法院判決指出，吳冠樑為恆春某潛水店員工，今年3月28日中午12時30分許，見到一名女學員進入店裡盥洗室後，竟尾隨她進入相鄰的盥洗室，以手持針孔攝影機從下方門縫及上方空隙處，偷拍她赤裸盥洗的影像。

女學員發現針孔攝影機嚇得大聲叫喊，吳男立即快速走出盥洗室，並將攝影機中記憶卡取出，放入口中嚼碎後吞入腹中。後警方調閱現場監視器錄影畫面，並扣取吳男的針孔攝影機及排遺出的記憶卡碎片1袋，吳男則坦承偷拍。

屏東地方法院審理後，認為吳男為滿足私慾，利用工作場所之便偷拍被害人影像，侵害其隱私也造成心理壓力及創傷，依刑法無故攝錄他人性影像罪，及竊錄身體隱私部位罪，判處有期徒刑4個月，可易科罰金。

潛水店老闆表示，吳男才到店裡工作3天，沒想到就發生這種事。事發當下馬上叫警察來處理，並要求他離職；店裡都有裝監視器，事後立即將相關影像交給警方。