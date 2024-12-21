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韓劇看太多？偷拍被逮竟將記憶卡咬碎吞下肚 遭譏「太天才」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

恆春某潛水店員工吳冠樑，今年3月手持針孔攝影機從盥洗室空隙偷拍女學員，嚇得她大叫，吳男快速離開後，竟將攝影機記憶卡放入口中嚼碎吞入腹中，遭判刑4個月。受害女學員得知吳男做法後直呼「太天才」，質疑他是不是韓劇看太多了。

屏東地方法院判決指出，吳冠樑為恆春某潛水店員工，今年3月28日中午12時30分許，見到一名女學員進入店裡盥洗室後，竟尾隨她進入相鄰的盥洗室，以手持針孔攝影機從下方門縫及上方空隙處，偷拍她赤裸盥洗的影像。

女學員發現針孔攝影機嚇得大聲叫喊，吳男立即快速走出盥洗室，並將攝影機中記憶卡取出，放入口中嚼碎後吞入腹中。後警方調閱現場監視器錄影畫面，並扣取吳男的針孔攝影機及排遺出的記憶卡碎片1袋，吳男則坦承偷拍。

屏東地方法院審理後，認為吳男為滿足私慾，利用工作場所之便偷拍被害人影像，侵害其隱私也造成心理壓力及創傷，依刑法無故攝錄他人性影像罪，及竊錄身體隱私部位罪，判處有期徒刑4個月，可易科罰金。

潛水店老闆表示，吳男才到店裡工作3天，沒想到就發生這種事。事發當下馬上叫警察來處理，並要求他離職；店裡都有裝監視器，事後立即將相關影像交給警方。

被害女學員對吳男咬碎記憶卡吞下肚一事也感到不可思議，她說這做法真的太天才了，要湮滅證據只要把記憶卡隨便一丟就很難找到，有需要咬碎吞下嗎？沒想過碎片可能會刺傷腸胃嗎？韓劇《愛的迫降》裡北韓間諜就是這麼做，他可能是韓劇看太多了。

恆春某潛水店員工吳冠樑，今年3月手持針孔攝影機從盥洗室空隙偷拍女學員，事後潛水店已張貼禁止標誌。翻攝畫面
恆春某潛水店員工吳冠樑，今年3月手持針孔攝影機從盥洗室空隙偷拍女學員，事後潛水店已張貼禁止標誌。翻攝畫面
恆春某潛水店員工吳冠樑，今年3月手持針孔攝影機從盥洗室空隙偷拍女學員。翻攝畫面
恆春某潛水店員工吳冠樑，今年3月手持針孔攝影機從盥洗室空隙偷拍女學員。翻攝畫面
恆春某潛水店員工吳冠樑，今年3月手持針孔攝影機從盥洗室空隙偷拍女學員，被發現後連忙逃走。翻攝畫面
恆春某潛水店員工吳冠樑，今年3月手持針孔攝影機從盥洗室空隙偷拍女學員，被發現後連忙逃走。翻攝畫面

偷拍 監視器 針孔攝影機

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