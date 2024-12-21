整間被燻黑…高雄民宅房間深夜起火 女屋主靠「它」攜5兒女逃生

高市那瑪夏區一處民宅昨深夜10時許突然傳火警，起火點位於1樓房間，疑似因延長線延燒至床鋪，當時濃煙已將房內燻黑，開始侵襲各起居室，所幸裝設的住警器發揮效用，正在客廳滑手機的徐姓女屋主聽到警報聲，趕緊呼叫5名兒女逃出屋外獲救。

消防局指出，位於那瑪夏區的一處平房昨晚10時40分許突然發生火警，起火點位於1樓房間，疑似延長線起火，火煙延燒至床舖及周圍雜物，由於屋內天花板相通，造成濃煙侵襲各居室，屋內多處遭濃煙燻黑跡象。

當時30餘歲的徐姓女屋主正在客廳滑手機，渾然未察覺，而5名兒女幾乎已在房內入睡，所幸當時加裝在客廳往廚房的走道上方加裝住警器，感應偵測到濃煙飄散的溫度響起警報。

徐女立即於屋內四處察看，最後發現在寢室床上的衣物燃燒起火，立即大聲叫醒5名兒女往屋外逃生，同時撥打119求救，隨後取水滅火，隔壁鄰居聽到有人大喊失火，也立即拿取滅火器協助。

消防局出動2車5人前往救援，抵達時屋內已無明火，現場做殘火處理和排煙，火勢於11時許順利撲滅，但房間床墊和衣物被燒毀、牆壁被燻黑。

消防局指出，所幸徐女家中裝設的住警器於第一時間成功示警，以及徐女即時反應，讓全家一家六口得以安全逃生，算不幸中的大幸。