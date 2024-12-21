車頭凹陷…小貨車遭追撞7旬駕駛不治 22歲肇逃男1小時後才投案

今日上午屏東市和生路一台自小貨車遭追撞後翻覆，70歲曹姓男駕駛受困車內，送醫搶救後仍宣告不治；肇事車輛隨即逃逸，經一個多小時後一名22歲蔡姓男子回到事故現場，主動向警方表示為肇事駕駛，警方目前正在釐清案情與肇事原因。

今日上午7時49分許，屏東市和生路一輛自小貨車由西往東直行時，遭一輛白色自小客車變換車道後直接追撞，因撞擊力道太大直接翻覆至對向車道。曹姓駕駛受困車內，經消防人員緊急救援脫困後送往屏東榮民總醫院急救，最後仍傷重不治。

從監視畫面可看到，小貨車遭猛力撞擊後，翻轉180度車頂在地面上摩擦，撞上路中的安全島後衝到對向車道，車體才翻正，小貨車車頭嚴重凹陷，畫面十分驚悚。而肇事的白色自小客車竟完全沒有停車，高速駛離現場。