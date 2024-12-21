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西濱快通霄路段大型重機騎士疑自撞摔車 頭部受傷送醫

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

42歲田姓男子昨天下午騎大型重機，沿西濱台61線高架道路行駛時，在通霄電廠北邊的南下路段疑似自摔倒地，頭部受傷，路過車輛駕駛人發現後緊急報案，騎士送醫救治，目前沒有無生命危險，騎士沒有酒駕，肇事原因待釐清。

通霄警分局昨天下午4點多接獲報案，台61線公路通霄南下路段發生交通事故，警方隨即趕往現場處理調查，發現大型重機疑似自撞摔車，設籍台中龍井的騎士頭部受傷送醫後，轉送梧棲童綜合醫院住院觀察，但他意識模糊住院休養中，暫時還無法得知車禍生情況。

警方初步調查，事故現場沒有監視畫面，重機駕駛也未安裝行車攝像頭，由於現場未發現碰撞痕跡，台61線公路護欄也無損，初步排除被其他車輛撞擊的可能，自摔原因待重機駕駛清醒後詢問了解。

警方呼籲民眾，駕車前務必確保自身精神狀況良好，並檢查車輛功能是否穩定，以保障自身及他人交通安全。

42歲田姓男子昨天下午騎大型重機，沿西濱台61線高架道路往南行駛時，疑似自摔倒地，頭部受傷送醫。圖／警方提供
42歲田姓男子昨天下午騎大型重機，沿西濱台61線高架道路往南行駛時，疑似自摔倒地，頭部受傷送醫。圖／警方提供
42歲田姓男子昨天下午騎大型重機，沿西濱台61線高架道路往南行駛時，疑似自摔倒地，頭部受傷送醫。圖／警方提供
42歲田姓男子昨天下午騎大型重機，沿西濱台61線高架道路往南行駛時，疑似自摔倒地，頭部受傷送醫。圖／警方提供

交通事故 自摔 車禍 重機

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