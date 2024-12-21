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天寒...嘉義85歲老婦人跌落3樓高排水溝躺水裡

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

大陸冷氣團來襲，氣溫遽降，有名85歲老婦人上午突跌落忠孝北街大排水溝，路人發現通報，消防隊員迅速救援，老婦人無墜落傷也未溺水，老婦人說，「阮不知為何掉落水溝？」婦人幸運獲救，家人開心帶回家照護。　

消防局救災救護指揮科上午8點53分受理民眾報案指稱，忠孝北街大排水溝疑有婦人受傷，立即派遣第二消防大隊後湖分隊救護車前往處理。救護人員抵達現場，發現85歲老婦人側躺在大排水溝。

後湖分隊長簡凱奇指派人員救助。由於現場大排高度大約3層樓高，消防人員利用雙節梯循序靠近，接觸傷者評估意識清楚，現場評估使用器材車吊臂救助，由消防人員陪同傷者吊掛上岸，順利將婦人從忠孝北街大排水溝救出。

救護人員立即給予面罩給氧、保暖、心理支持、生命徵象監測等救護處置。隨後將患者送往嘉基醫院後續治療。消防局呼籲，家中有長者外出須家人陪同，以確保安全。

寒冷冬天85歲老婦人跌落3樓高排水溝，嘉市消防隊員及時救援。記者魯永明／翻攝
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寒冷冬天85歲老婦人跌落3樓高排水溝，嘉市消防隊員及時救援。記者魯永明／翻攝
寒冷冬天85歲老婦人跌落3樓高排水溝，嘉市消防隊員及時救援。記者魯永明／翻攝
寒冷冬天85歲老婦人跌落3樓高排水溝，嘉市消防隊員及時救援。記者魯永明／翻攝

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