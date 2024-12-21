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為測試空氣槍射殺看門犬 鹿港警方逮獲涉案越籍移工

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣福興鄉一處文蛤養殖池2隻看門犬，本月14日凌晨遭人開槍造成1死1傷，鹿港警分局接獲報案，依監視器查獲越南籍阮姓移工涉案，他供稱是為測試買來的空氣槍，不知道是違法行為，警詢後，今天依違反動物保護法、毀損罪及侵入住宅罪嫌移送法辦。

福興鄉洪姓鄉民在文蛤養殖池飼養看門犬，14日凌晨卻遭一名陌生男子闖入，且男子手中還拿著長槍，並採蹲姿瞄準、朝著犬隻射擊，導致其中一隻當場死亡，另隻受傷。事發後，地方及動保界人士都十分憤慨。

鹿港分局洪堀派出所接獲洪飼主報案，立即調閱周遭監視器，發現犯嫌犯案後，騎機車逃逸，警方即調閱沿途監視器追查，終於發現嫌犯藏匿處，經過埋伏，昨晚將他查獲到案，查出他是越南籍移工。他供稱，他因為買了一支氣體動力槍，為了測試槍枝準度，即找這兩隻養殖池的看門太測試，不知道是違法行為。

鹿港分局分局長林英煌呼籲民眾，動物保護法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違反者依情節輕重均有處罰規定，請民眾務必尊重生命權愛護動物，切勿觸法。

彰化縣福興鄉一處文蛤養殖池2隻看門犬，本月14日凌晨遭人開槍造成1死1傷，鹿港警方查獲涉嫌開槍的越南籍移工。圖／警方提供
彰化縣福興鄉一處文蛤養殖池2隻看門犬，本月14日凌晨遭人開槍造成1死1傷，鹿港警方查獲涉嫌開槍的越南籍移工。圖／警方提供
彰化縣福興鄉一處文蛤養殖池2隻看門犬，本月14日凌晨遭人開槍造成1死1傷，鹿港警方查獲涉嫌開槍的越南籍移工。圖／民眾提供
彰化縣福興鄉一處文蛤養殖池2隻看門犬，本月14日凌晨遭人開槍造成1死1傷，鹿港警方查獲涉嫌開槍的越南籍移工。圖／民眾提供

動物 監視器 鹿港

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