浮洲落軌案為何釀北部大誤點 台鐵人曝關鍵：找他整整3小時

台鐵今天上午驚傳在台北車站、鳳山車站都發生旅客落軌意外，而昨晚下班尖峰時段，在浮洲站有旅客落軌，台鐵人員和警消出動大批人力找不到人，調監視器赫見該名旅客自行脫困後就逃離現場，這起事故也造成台鐵北部列車嚴重誤點。有台鐵人員在PTT八卦版透露，「我們找了他整整3小時」。

浮洲站昨晚離奇的旅客落軌事故，導致176次自強號列車停駛，由於遲遲找不到他的蹤影，造成北部路線整個晚上嚴重誤點，民怨沸騰。該名旅客今天投案，供稱欠錢無力償還，落軌時認為「天無絕人之路」，於是脫困後逃離車站。

該起事故引起熱議，PTT八卦版有網友發問，如果意外發生，人沒有事，是否要通報站方，不要擅自離開。有任職台鐵站務員的網友回覆文章表示，「是這樣沒錯」，不然就會像昨天一樣，為了找落軌旅客，「我們找了他整整3小時」。他說，因為依照程序，不論是死還是傷，都會嚴重誤點，要等檢察官相驗完成、說放行，列車才可以動。

該名網友也說，他昨天上夜班，在補票處一直忙著解卡，還被旅客罵了一整晚。如果旅客因為嚴重誤點、不搭車了，想要0元解卡就是得乖乖排隊，不然就扣基本費率出場。「現場不是只有你一個趕時間，大家都趕時間，不然你真的趕時間就刷卡出去，對我們發脾氣能解決事情嗎？機器只有一台，大家都乖乖排隊，我昨天就算還沒上班，想幫同事都幫不了，這種狀況導致大家不便，就真的非常不好意思了」。

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