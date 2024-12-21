台鐵浮洲站落軌男主動到案 欠錢尋短未成感謝老天

台鐵浮洲車站昨晚傳出有人落軌，涉案梁姓男子今天凌晨主動向鐵警板橋分駐所到案，坦言因欠錢無力償還，意圖尋短未成，他感謝老天保佑，表示會勇敢認真面對未來應負的責任。

台鐵板橋浮洲車站今天傍晚5時51分驚傳有人員落軌，導致176次列車停駛，現場搜索2小時未發現，現場勘驗發現列車車頭無撞擊跡證，列車、軌道及月台也未有血液噴濺痕跡，經台鐵調閱鐵道監視器，發現有1名男子於事發後從月台西側圍牆，逕行跳至大觀路一段38巷離開，無人傷亡。轄區板橋警方已派員擴大調閱車站周邊監視器，找尋該名男子下落。

據了解，落軌男梁姓男子（48歲）今天凌晨零時36分打電話給鐵路警察，表示願主動到案配合調查，隨後在凌晨2時17分隻身前往路警察局板橋分駐所。梁男投案後表示，因積欠地下錢莊3、40萬元，走投無路才想輕生；昨晚落軌後發現列車從身上經過、毫髮無傷，頓時覺得天無絕人之路，從車底鑽出逃出車站。警詢後依公共危險罪嫌函送新北地檢署偵辦。

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