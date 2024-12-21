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台南男警IG自爆與女同事有不當肉體關係...引熱議 警局稱「遭冒用」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市新營警分局鹽水分駐所傳出有男警在IG自稱與同事女警在所內寢室、樓梯間甚至一同巡邏時都發生性關係，引發熱議。新營警分局發表聲明稱「經調查確認」，2名警員均未婚單身，且貼文是遭冒名杜撰張貼，不排除截圖存證提告。相關訊息在網路流傳引發熱議。

台南傳員警自爆與同事有染，警局稱遭冒用貼文引發熱議。圖／讀者提供
台南傳員警自爆與同事有染，警局稱遭冒用貼文引發熱議。圖／讀者提供

不過有其他單位資深員警得知，認為案情不單純，「有誰會沒事大費周章，冒用某個人的名字發這樣子的貼文」。另新營警方稱要追查，其實臉書IG要追查極為困難，不然為什麼連台積電創辦人張忠謀、聯電曹興誠一再被冒用到現在都沒辦法處理。

男警的IG18日限時動態貼文「坦承」上月「與保五支援女警同事回家睡覺，但雙方都各自有男女朋友，被33發現帶回家後，33當下與我談了分手，但我還是放不下這段感情，為了得到33的原諒與信任，我在我的限動表達我的不應該…真的很可恥，我一直在欺騙33⋯」。

新營分局回應指稱針對該貼文調查，男警稱貼文是遭人冒名杜撰張貼，2人都否認貼文內容，且不排除對不時貼文內容及相關Line對話涉及刑責提告訴。

新營分局表示，經查「貼文確實是冒名杜撰張貼，並非屬實，目前也查無該2名員警有該貼文所指的違反警紀規定等相關實據，不實貼文詆毀新營分局警察機關形象，將對該行為人依法究辦」，也將持續教育所屬同仁恪守法紀觀念，杜絕風紀案件發生。

台南傳員警自爆與同事有染，警局稱遭冒用貼文引發熱議。示意圖／ingimage
台南傳員警自爆與同事有染，警局稱遭冒用貼文引發熱議。示意圖／ingimage

IG 台南 同事 提告

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