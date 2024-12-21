詭異！北車、鳳山站都驚傳旅客落軌導致列車撞擊 部分車次延誤

（12:20更新）

台鐵表示，台北站今天上午11時43分因旅客侵入路線，導致一列407次EMU3000型新自強號撞擊，已通知路警處理中，目前南下列車以東正線行車，不影響上行列車，已協助該班次旅客換乘123次及1171次列車。

至於鳳山站的旅客落軌事故，台鐵表示，鳳山站今天上午11時42分有1名旅客跌落軌道，一列103次自強號進站緊急停下未撞擊，經查該旅客腿部有骨折情形，救護人員到場後已將旅客送醫，目前路線已恢復正常，共影響4列車、共51分。

（12:05更新）

台鐵再傳落軌意外。台鐵公司表示，因台北車站發生人員掉落軌道導致407次列車撞擊，部分列車有所延誤，留意列車資訊看板。

台鐵浮洲站昨才驚傳有旅客落軌，事後發現旅客已自行爬出，今近中午又傳出台北車站有旅客掉落軌道，正逢一列407車次新自強號進站。台鐵表示，目前仍在了解事發原因。

接著在鳳山車站，也發生人員掉落軌道意外，導致103次自強號列車撞擊。台鐵公司說，部分列車有所延誤請留意列車資訊看板。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980