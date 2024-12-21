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金門婦人煮飯燒柴釀災 鐵皮屋燒光光

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣金沙鎮洋山一處民宅昨傍晚5點多發生火警，一名婦人在燒柴準備煮飯時不慎引燃火勢，導致民宅外側鐵皮屋瞬間陷入火海，火勢猛烈，火光沖天，好在婦人事發時已走至屋外，未被波及，整起事件未造成任何人員傷亡。經消防隊迅速搶救，火勢於30分鐘內獲得控制，但現場受災面積約150平方公尺，財物損失及詳細起火原因仍待進一步調查釐清。

金門縣消防局表示，這起火災地點為民宅外側的鐵皮屋，內部堆積了大量木材及其他易燃物，這些成為助燃的主要原因，事發當時，火勢猛烈，濃煙不斷從鐵皮屋竄出，並迅速延燒至鄰近一棟正在施工的建築物，火場濃煙直衝天際，甚至在蘭洋路靠近洋山處即可清晰目視。

現場初期情況危急，但因消防人員到場後迅速評估火場，果斷採取多面布線與攻擊戰術，火勢得以及時控制，避免進一步波及附近建築物或造成人員傷亡。

現場人員透露，消防局在傍晚5時14分接獲民眾報案後，第一時間派遣11輛消防及救護車，並調度包括警消與義消在內的34名前往搶救，根據金沙分隊長李岳峰的現場指揮，救援隊部署三條水線，分別從火場第二面攻擊火勢及第三面阻止延燒，後續支援車組則從其他方向布線殘火處理與排煙作業。

消防隊隨後使用熱顯像儀逐一確認火場內無復燃可能，並完成火場殘餘火源的清理，確保現場安全，整場救援過程歷時約30分鐘，火勢便被完全撲滅。消防局表示，當前正由火災調查科詳細調查，以釐清火災原因及財物損失情況。

金門縣消防局第二大隊長董紀瑋表示，民眾在日常生活中使用明火時務必要提高警覺，尤其在燒柴、煮飯等傳統烹調活動中，應避免長時間無人看管火源，他也呼籲，人離火熄，確保火源安全，是防範火災的基本原則。另外，金門的冬季天氣乾燥，結合許多民宅使用傳統燒柴方式，潛藏火災隱患，這起事件雖無重大傷亡，但再次凸顯了用火安全的重要性，消防局也呼籲民眾善用火警報案與防火資源，攜手打造更安全的居住環境。

金門縣金沙鎮洋山一處民宅昨傍晚5點多發生火警，一名婦人在燒柴準備煮飯時不慎引燃火勢，導致民宅外側鐵皮屋瞬間陷入火海，火光沖天，相當駭人。圖／民眾提供
金門縣金沙鎮洋山一處民宅昨傍晚5點多發生火警，一名婦人在燒柴準備煮飯時不慎引燃火勢，導致民宅外側鐵皮屋瞬間陷入火海，火光沖天，相當駭人。圖／民眾提供
金門縣金沙鎮洋山一處民宅昨傍晚5點多發生火警，民宅外側鐵皮屋瞬間陷入火海，火勢猛烈，鐵皮屋付之一炬。圖／民眾提供
金門縣金沙鎮洋山一處民宅昨傍晚5點多發生火警，民宅外側鐵皮屋瞬間陷入火海，火勢猛烈，鐵皮屋付之一炬。圖／民眾提供
金門縣金沙鎮洋山一處民宅發生火警，一名婦人在燒柴準備煮飯時不慎引燃火勢，導致民宅外側鐵皮屋瞬間陷入火海。圖／民眾提供
金門縣金沙鎮洋山一處民宅發生火警，一名婦人在燒柴準備煮飯時不慎引燃火勢，導致民宅外側鐵皮屋瞬間陷入火海。圖／民眾提供

消防隊 火災 金門

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