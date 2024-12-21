影／高雄混凝土車撞千萬超跑 網哀：哭的是奧斯頓馬丁車主

陳姓男子駕駛預拌混凝土車昨天下午行經高市民族一路與孝順街口，變換車道欲切入外側快車道時，當場擦撞由廖姓男子駕駛的千萬超跑奧斯頓馬丁，致超跑左前車身遭嚴重拉扯毀損，這下陳男恐賠慘；網友指，哭的不是司機而是超跑車主。

預拌混凝土車和千萬超跑發生車禍，被民眾拍下PO網，有網友嘆「前幾天才看到超跑，這麼快就下課了」；有網友狠酸預拌車駕駛「大車無所畏懼」、「哇學長又惹事了」。

有網友看到千萬超跑奧斯頓馬丁遭預拌混凝土車撞及的慘狀，指「記得馬丁大燈基本一組20w起跳」、「朋友之前右邊撞一下板金與零件弄一弄，200萬就不見了」、「哭的不是司機，哭的是馬丁車主，車價要掉慘了」。

警方調查，陳姓男子（25歲）昨天下午3時12分許駕駛預拌混凝土車行經三民區民族一路與孝順街口，當時陳男的預拌車在由北向南的內側快車道，陳欲切入外側快車道時，未注意後方由廖姓男子（49歲）駕駛的奧斯頓馬丁千萬超跑從後駛至，預拌車當場擦撞超跑左前車身。

當時預拌車右車頭卡住超跑的左前車身，相互拉扯下，導致超跑左側後視鏡掉落，左前車身的板金被削的翹起，所幸無人受傷。