聽新聞
0:00 / 0:00
板橋餐酒館前搶小黃 2酒醉男出手打人還動刀遭判刑
去年9月初，新北市板橋區1間餐酒館前發生持刀鬥毆傷人事件，陳姓及林姓男子2人酒後與鄭姓男子搶搭計程車起爭執，陳、林2人不僅出手打人，陳還持刀傷人，新北地院日前依傷害罪將陳、林2人分別判刑1年及11月，可上訴。
判決指出，陳姓男子（23歲）及林姓男子（22歲）去年9月5日凌晨4時許，在新北市板橋區館前東路一間餐酒館飲酒後，看門口有計程車停等便開車門欲上車，與後方也餐酒館出來的鄭姓男子（36歲）發生口角爭執，不滿鄭男堅稱該計程車是他預約叫來的，陳、林2人不僅出手一路追打，陳男還持彈簧刀刺傷鄭男腹部及背部後，隨即搭計程車逃離現場。
受傷的鄭男經送醫後，醫師診斷為腹部刺傷併肝臟撕裂傷，有生命危險，緊急開刀才救回一命。新北地院考量陳、林2人到案後坦承犯行，但否認有殺人意圖且未與受害鄭男達成和解，日前依傷害罪將陳、林2人分別判刑1年及11月，仍可上訴。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言