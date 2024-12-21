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板橋餐酒館前搶小黃 2酒醉男出手打人還動刀遭判刑

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

去年9月初，新北市板橋區1間餐酒館前發生持刀鬥毆傷人事件，陳姓及林姓男子2人酒後與鄭姓男子搶搭計程車起爭執，陳、林2人不僅出手打人，陳還持刀傷人，新北地院日前依傷害罪將陳、林2人分別判刑1年及11月，可上訴。

判決指出，陳姓男子（23歲）及林姓男子（22歲）去年9月5日凌晨4時許，在新北市板橋區館前東路一間餐酒館飲酒後，看門口有計程車停等便開車門欲上車，與後方也餐酒館出來的鄭姓男子（36歲）發生口角爭執，不滿鄭男堅稱該計程車是他預約叫來的，陳、林2人不僅出手一路追打，陳男還持彈簧刀刺傷鄭男腹部及背部後，隨即搭計程車逃離現場。

受傷的鄭男經送醫後，醫師診斷為腹部刺傷併肝臟撕裂傷，有生命危險，緊急開刀才救回一命。新北地院考量陳、林2人到案後坦承犯行，但否認有殺人意圖且未與受害鄭男達成和解，日前依傷害罪將陳、林2人分別判刑1年及11月，仍可上訴。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市板橋區1間餐酒館去年9月初發生持刀鬥毆傷人事件，陳姓及林姓男子2人酒後與鄭姓男子搶搭計程車，陳、林2人不僅出手打人，陳還持刀傷人，新北地院日前依傷害罪分別判刑1年及11月。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區1間餐酒館去年9月初發生持刀鬥毆傷人事件，陳姓及林姓男子2人酒後與鄭姓男子搶搭計程車，陳、林2人不僅出手打人，陳還持刀傷人，新北地院日前依傷害罪分別判刑1年及11月。記者王長鼎／翻攝

傷害罪 計程車

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