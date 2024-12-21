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影／彰化婦人轉賣塔位被騙走32萬元 配合警方逮獲取款車手

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣59歲連姓婦人透過社群平台欲出售靈骨塔位時，遭詐騙集團設計話術及假交易平台騙走32萬元，詐騙集團再以投資名目要騙更多錢，她才發覺有異，日前配合警方設計，面交車手款項時，由埋伏的員警將37歲車手逮獲，並起出30萬元贓款。

警方調查，連姓婦人指出，她在20多年前購得多處靈骨塔產權，今年8月有意出售塔位，加入臉書靈骨塔買賣社團尋找買家，不料，詐騙集團卻假冒買家主動聯繫，表示有意購買，並以「交易須實名制」為由，誘使她下載一款假冒的交易平台APP。

不過，詐騙集團聲稱完成交易需先在平台開戶，要求她支付美金1000元（約新台幣3萬2000元）作為開戶費用，隨後又藉由「索取交易發票需支付手續費」為由，再次要求支付3萬2000元。

警方說，詐騙集團在成功取得款項後，再進一步以「投資水晶燈飾」為名義，謊稱高回報投資機會，誘導婦人繼續付款。婦人信以為真，先後以面交方式支付32萬元。直到詐騙集團持續要求更多款項時，婦人才察覺異常，向彰化警分局中正派出所報案求助。

警方獲報後，請婦人協助，假裝配合詐騙集團，日前約在彰化市自強路的商店內面交現款，當場逮捕37歲的張姓車手，並查扣2支手機與30萬元現金等相關證物，將張姓車手詐欺罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

彰化警分局表示，詐騙集團善於利用特殊交易需求，結合假交易平台與話術層層誘導受害人，不僅要求支付開戶費、手續費，還進一步以投資名義榨取更多資金。民眾若遇陌生人提供的交易模式或投資機會，尤其是要求下載特定APP或支付額外費用時，務必存疑並向警方或165反詐騙諮詢專線查證，切勿輕易透露個人財務狀況或匯款至陌生人帳戶，以免成為詐騙目標。

彰化警方逮獲取款的張姓車手（左）。圖／警方提供
彰化警方逮獲取款的張姓車手（左）。圖／警方提供
彰化警方逮獲取款的張姓車手。圖／警方提供
彰化警方逮獲取款的張姓車手。圖／警方提供

詐騙集團 車手

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