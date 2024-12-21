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影／新莊賓士男昏厥撞9輛停紅燈機車 撞擊瞬間畫面曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市69歲廖男今天上午7時許駕駛賓士車，行經新莊區新北大道與五工路口時，疑因身體不適昏厥，車輛失控衝撞前方正停等紅燈的9輛機車，最後撞上路邊鐵圍籬才停下，造成3名騎士全身多處擦挫傷，廖男也昏迷送醫，車禍確切原因仍待釐清。

據了解，新莊警方上午7時55分接獲報案，在新莊區新北大道與五工路口有多輛車車禍。警方及救護人員到場經了解後，發現駕駛賓士車的69歲廖男，因患有高血壓，今天上午開車沿新北大道往泰山方向時突然昏厥。車輛失控衝撞前方停等紅燈的9輛機車後持續行進，直到撞上人行道上鐵圍籬後才停下。

肇事的廖男失去意識癱坐在駕駛座上，經救護人員急救後恢復意識，另外3名騎士56歲劉姓男騎士左腳擦傷、47歲林姓男騎士雙腳腳踝擦傷、腰部疼痛、26歲林姓女騎士手腳疼痛，分別送衛福部台北醫院、輔大醫院及三重醫院急救，所幸均無生命危險。

新莊警方對廖男及被撞的騎士酒測發現均未喝酒，車禍原因及肇責歸屬仍待警方後續調查釐清。

廖男駕駛的賓士車衝撞前方多輛機車。記者黃子騰／翻攝
廖男駕駛的賓士車衝撞前方多輛機車。記者黃子騰／翻攝
多輛機車被撞倒地。記者黃子騰／翻攝
多輛機車被撞倒地。記者黃子騰／翻攝
駕駛賓士車的廖男撞上路邊鐵圍籬後才停下。記者黃子騰／翻攝
駕駛賓士車的廖男撞上路邊鐵圍籬後才停下。記者黃子騰／翻攝

賓士 車禍

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