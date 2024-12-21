清水男連續質借重金 行員、警員防騙頻勸...他卻憤拍桌「不借了」

清水洪男2周前才向銀行借貸100萬，最近又持保險單借款50萬，行員詢問後懷疑他遭詐騙，通報清水派出所到場阻止，男氣憤說「怎麼又來了！」並轉頭向行員埋怨怎麼通報警方前來並立即表示「不要借了…」，隨後即氣呼呼悻悻然離去。

清水分局長蔡慶星表示，過去許多民眾遭詐騙集團「假投資」獲利的騙術，想要不斷投入資金，且因銀行行員及員警都會特別關懷匯款原因，詐騙集團會「指導」被害民眾如何以話術矇騙行員及員警，以順利讓被害人提（匯）款成功，交給車手，待被多次刁難無法出金時，方發覺遭詐。

而62歲清水區洪姓男子，先前在2周前已向清水區某銀行貸款新台幣100萬元，當時佯稱是買車子，前天再度至該銀行欲辦理保險單借款50萬元，行員擔心洪男遭騙，好意關懷詢問提款原因，洪男這次改口聲稱是為了購屋，行員發覺有異，即通報清水派出所巡佐警員到場協助了解。