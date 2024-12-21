聽新聞
0:00 / 0:00
清水男連續質借重金 行員、警員防騙頻勸...他卻憤拍桌「不借了」
清水洪男2周前才向銀行借貸100萬，最近又持保險單借款50萬，行員詢問後懷疑他遭詐騙，通報清水派出所到場阻止，男氣憤說「怎麼又來了！」並轉頭向行員埋怨怎麼通報警方前來並立即表示「不要借了…」，隨後即氣呼呼悻悻然離去。
清水分局長蔡慶星表示，過去許多民眾遭詐騙集團「假投資」獲利的騙術，想要不斷投入資金，且因銀行行員及員警都會特別關懷匯款原因，詐騙集團會「指導」被害民眾如何以話術矇騙行員及員警，以順利讓被害人提（匯）款成功，交給車手，待被多次刁難無法出金時，方發覺遭詐。
而62歲清水區洪姓男子，先前在2周前已向清水區某銀行貸款新台幣100萬元，當時佯稱是買車子，前天再度至該銀行欲辦理保險單借款50萬元，行員擔心洪男遭騙，好意關懷詢問提款原因，洪男這次改口聲稱是為了購屋，行員發覺有異，即通報清水派出所巡佐警員到場協助了解。
警方到場時，洪男先是吃驚後又生氣「又來了」，警方雖向洪男委婉解釋，現詐騙集團進行「假投資詐欺」的詐術，待民眾次投入資金後，因無法出金，才驚覺遭騙，血汗錢一去不回；怎料行員及警方苦言相勸後，洪男生氣拍桌子說，「上一回要去某銀行領錢時，一下子叫了2部警車來，這次又被問了50分鐘」，他喊著「不要借了！不要借了！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言