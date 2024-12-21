快訊

爸爸身故！阿公吞2幼孫1千多萬「繼承遺產」 拒不還錢判刑2年4月

中職／味全龍連簽朱育賢和陳子豪2大重砲 網直呼：台版道奇

美女主播秘婚兩年曝光！開心報喜「準備升格當媽」

聽新聞
0:00 / 0:00

清水男連續質借重金 行員、警員防騙頻勸...他卻憤拍桌「不借了」

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

清水洪男2周前才向銀行借貸100萬，最近又持保險單借款50萬，行員詢問後懷疑他遭詐騙，通報清水派出所到場阻止，男氣憤說「怎麼又來了！」並轉頭向行員埋怨怎麼通報警方前來並立即表示「不要借了…」，隨後即氣呼呼悻悻然離去。

清水分局長蔡慶星表示，過去許多民眾遭詐騙集團「假投資」獲利的騙術，想要不斷投入資金，且因銀行行員及員警都會特別關懷匯款原因，詐騙集團會「指導」被害民眾如何以話術矇騙行員及員警，以順利讓被害人提（匯）款成功，交給車手，待被多次刁難無法出金時，方發覺遭詐。

而62歲清水區洪姓男子，先前在2周前已向清水區某銀行貸款新台幣100萬元，當時佯稱是買車子，前天再度至該銀行欲辦理保險單借款50萬元，行員擔心洪男遭騙，好意關懷詢問提款原因，洪男這次改口聲稱是為了購屋，行員發覺有異，即通報清水派出所巡佐警員到場協助了解。

警方到場時，洪男先是吃驚後又生氣「又來了」，警方雖向洪男委婉解釋，現詐騙集團進行「假投資詐欺」的詐術，待民眾次投入資金後，因無法出金，才驚覺遭騙，血汗錢一去不回；怎料行員及警方苦言相勸後，洪男生氣拍桌子說，「上一回要去某銀行領錢時，一下子叫了2部警車來，這次又被問了50分鐘」，他喊著「不要借了！不要借了！」

洪男2周前才向銀行借貸100萬，最近又持保險單借款50萬，行員員警到場阻止被詐反遭埋怨。圖／清水分局提供
洪男2周前才向銀行借貸100萬，最近又持保險單借款50萬，行員員警到場阻止被詐反遭埋怨。圖／清水分局提供
洪男2周前才向銀行借貸100萬，最近又持保險單借款50萬，行員員警到場阻止被詐反遭埋怨。圖／清水分局提供
洪男2周前才向銀行借貸100萬，最近又持保險單借款50萬，行員員警到場阻止被詐反遭埋怨。圖／清水分局提供

台中市 詐騙集團

延伸閱讀

蔬菜怎麼洗才能避免農藥殘留？ 內行人教1方法：泡鹽水是錯的

台中清水必買伴手禮！ 清水服務區人潮不斷，人氣甜點拼盤一次挑10種口味帶走

影／台鐵北迴線小清水溪橋搶修完成 提前12月21日通車

國防部欲收清水合作農場41公頃租地 農民抗議爭權益

相關新聞

影／新莊賓士男昏厥撞9輛停紅燈機車 撞擊瞬間畫面曝光

新北市69歲廖男今天上午7時許駕駛賓士車，行經新莊區新北大道與五工路口時，疑因身體不適昏厥，車輛失控衝撞前方正停等紅燈的...

新莊賓士車失控衝撞停紅燈機車 肇事駕駛及3騎士掛彩

新北市新莊區新北大道與五工路口，今天上午7時許發生嚴重車禍。1輛賓士車失控衝撞前方9輛停等紅燈的機車，造成多名騎士倒地受...

影／彰化婦人轉賣塔位被騙走32萬元 配合警方逮獲取款車手

彰化縣59歲連姓婦人透過社群平台欲出售靈骨塔位時，遭詐騙集團設計話術及假交易平台騙走32萬元，詐騙集團再以投資名目要騙更...

清水男連續質借重金 行員、警員防騙頻勸...他卻憤拍桌「不借了」

清水洪男2周前才向銀行借貸100萬，最近又持保險單借款50萬，行員詢問後懷疑他遭詐騙，通報清水派出所到場阻止，男氣憤說「...

又見詐騙！臉書社團徵健檢人員 中部醫院提醒勿上當

馬上就要農曆過年了，不少單位會找臨時工，但最近全台各大臉書社團出現「健康體檢、醫護人員」的徵才廣告，工作內容是工作內容是...

台鐵自強號傳搶位衝突 旅客疑潑麵條洩憤害列車延誤

近來大眾運輸屢傳旅客搶位衝突，台鐵172次自強號昨天下午行經台中往苗栗區間，疑似有兩名旅客為座位起爭執，其中一名年長的男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。