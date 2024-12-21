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又見詐騙！臉書社團徵健檢人員 中部醫院提醒勿上當

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

馬上就要農曆過年了，不少單位會找臨時工，但最近全台各大臉書社團出現「健康體檢、醫護人員」的徵才廣告，工作內容是工作內容是協助健檢、幫忙量測體重、身高等，註明活動由醫療財團法人接洽舉行，一天工作5個小時，薪資1千8，有民眾截圖私訊醫院員工，要找誰報名，李綜合醫院備受困擾，也提醒民眾要小心，因為有可能是詐騙

不少該徵才廣告出現在「我愛大甲2、苑裡心連心、我愛鹿港小鎮、我是三峽人」等中部各大臉書社團，徵才內容都一樣，包括需要年滿25歲、基本檢查、健康諮詢等，時間在下個月1月18日至19日，1月25日至26日兩個時間，每次工作5個小時，薪資一天1800元，強調活動方由醫療財團法人接洽舉辦，還附午餐，同時留下電話，要民眾截圖詢問，但是地點卻都不一樣。

此外，在苑裡心連心臉書發的訊息，廣告內容健檢地點在苑裡鎮和平路上，該地區只有苑裡李綜合醫院一家醫療社團法人的地區醫院，有民眾把臉書的截圖，私訊給認識的醫院朋友，表達想要報名健檢的工作人員，而且至少有5個人要報名。

一位賴姓網友幾天前也在「我愛大甲2」的社團看到相關的訊息，她說，「真的是詐騙鬼島，什麼都要騙，抓準過年要徵臨時工要賺錢的心態，真的可惡。」大甲李綜合醫院強調，醫院並沒有辦健檢活動，籲民千萬不要提供個資、個人帳戶，以免受騙上當，也提醒院內同仁注意。

大甲李綜合醫院指出，醫院如果舉辦健檢，一定會透過官方網站、粉絲團或是衛生局公告，工作人員都是院內的員工或是志工，不會輕易在各大臉書社團徵才，提醒如果民眾想要到醫院上班，可以透過人力銀行投遞履歷，不明的徵才廣告切勿理會，避免求職不成還上當受騙。

苑裡心連心臉書社團上出現疑似醫院健檢徵才詐騙廣告，李綜合醫院表示社區健檢皆由專業護理師處理，不會在網路徵才。圖／李綜合醫院提供
苑裡心連心臉書社團上出現疑似醫院健檢徵才詐騙廣告，李綜合醫院表示社區健檢皆由專業護理師處理，不會在網路徵才。圖／李綜合醫院提供
苑裡心連心臉書社團上出現疑似醫院健檢徵才詐騙廣告，李綜合醫院表示社區健檢皆由專業護理師處理，不會在網路徵才。圖／李綜合醫院提供
苑裡心連心臉書社團上出現疑似醫院健檢徵才詐騙廣告，李綜合醫院表示社區健檢皆由專業護理師處理，不會在網路徵才。圖／李綜合醫院提供

臉書 詐騙

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