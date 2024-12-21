快訊

張惠妹嗨唱《三天三夜》OK嗎？大巨蛋官方解說建物構造「要大家安啦」

陸咖啡內捲戰引爆倒閉潮 9.9元人民幣已成天花板價

12強賽／大聯盟記者最愛球員TOP 10！陳傑憲排第一、林昱珉也入榜

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵自強號傳搶位衝突 旅客疑潑麵條洩憤害列車延誤

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

近來大眾運輸屢傳旅客搶位衝突，台鐵172次自強號昨天下午行經台中往苗栗區間，疑似有兩名旅客為座位起爭執，其中一名年長的男性旅客竟朝另一名女旅客潑麵條。台鐵列車長接獲通知後報警處理，該列車延誤約3分鐘。

一名網友在Threads社群平台發文，他昨天搭乘172次自強號，在台中往苗栗的途中，相鄰的走道座位疑有兩名旅客發生爭位衝突，其中一名年長男子嚷著是他的位子，但另一名女性旅客也說是她的座位，未料男子竟朝對方潑麵條。該名網友被吵醒時只看到該名男子離去的背影，「也知道自己幹壞事躲起來喔，還找不到人」。

列車長得知後立即通報苗栗站人員，鐵路警察苗栗派出所警員上車處理，該起事件造成172次列車延誤約3分鐘。

圖為台鐵自強號示意圖。與新聞無關。聯合報系資料照片
圖為台鐵自強號示意圖。與新聞無關。聯合報系資料照片

台鐵

延伸閱讀

為什麼煮麵會一直冒白色泡沫？4個小訣竅消泡泡，還可避免麵糊掉

影／苗栗縣消防員今晉陞授階 鍾東錦：人員升遷一定公平

苗栗音樂佳餚耶誕城明起連4晚開唱 搭配「好玩卡」正是時候

苗栗「享沐時光溫泉飯店」180秒跨年煙火秀登場！免費市集、美食溫泉與一泊二食3大亮點1次看

相關新聞

台鐵自強號傳搶位衝突 旅客疑潑麵條洩憤害列車延誤

近來大眾運輸屢傳旅客搶位衝突，台鐵172次自強號昨天下午行經台中往苗栗區間，疑似有兩名旅客為座位起爭執，其中一名年長的男...

新莊賓士車失控衝撞停紅燈機車 肇事駕駛及3騎士掛彩

新北市新莊區新北大道與五工路口，今天上午7時許發生嚴重車禍。1輛賓士車失控衝撞前方9輛停等紅燈的機車，造成多名騎士倒地受...

為養家棄學！台達電員工身亡 清大副校長不捨

台達電一名25歲男員工16日從內湖總部墜樓身亡，傳生前遭主管職場霸凌，引發科技業熱議該公司「糟蹋人才」，因身亡男員工為清...

路口車禍頻傳…2男扮三太子與濟公作法 警方出手了

高雄2名男子雙十國慶當晚打扮成三太子與濟公模樣，走在三民區天津街與錦州街口，指該路口常發生車禍，於是當街作法從事宗教儀式...

新店晚間傳火燒車意外 女駕駛驚慌跳車逃生

新北市新店區今晚傳出火燒車意外，張姓女子駕車行駛途中車輛突然熄火，隨後引擎蓋冒煙，張女驚慌下車逃生並撥打電話報案求助，火...

板橋浮洲站傳民眾落軌！搜救人員遍尋不著 台鐵指自行攀爬離開

台鐵板橋浮洲車站今天傍晚5時51分驚傳有人員落軌，導致176次列車停駛，消防人員已到場搜尋。台鐵表示，列車將有所延遲，請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。