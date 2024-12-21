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台鐵自強號傳搶位衝突 旅客疑潑麵條洩憤害列車延誤
近來大眾運輸屢傳旅客搶位衝突，台鐵172次自強號昨天下午行經台中往苗栗區間，疑似有兩名旅客為座位起爭執，其中一名年長的男性旅客竟朝另一名女旅客潑麵條。台鐵列車長接獲通知後報警處理，該列車延誤約3分鐘。
一名網友在Threads社群平台發文，他昨天搭乘172次自強號，在台中往苗栗的途中，相鄰的走道座位疑有兩名旅客發生爭位衝突，其中一名年長男子嚷著是他的位子，但另一名女性旅客也說是她的座位，未料男子竟朝對方潑麵條。該名網友被吵醒時只看到該名男子離去的背影，「也知道自己幹壞事躲起來喔，還找不到人」。
列車長得知後立即通報苗栗站人員，鐵路警察苗栗派出所警員上車處理，該起事件造成172次列車延誤約3分鐘。
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