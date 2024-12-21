為養家棄學！台達電員工卻遭霸凌身亡 清大副校長不捨

台達電一名25歲男員工16日從內湖總部墜樓身亡，傳生前遭主管職場霸凌，引發科技業熱議該公司「糟蹋人才」，因身亡男員工為清華大學工業工程管理所高材生，原本被師長推薦攻讀博士，卻為養家放棄學業，如今傳出噩耗，就連清大副校長簡禎富都發文表達不捨，證實「他成績優異」。

簡禎富發文提到，該名畢業於清大的學生，曾在清華工工DALab參與暑期實習、產學合作，更曾任決策分析課程助教，每項任務都表現優異，盡心負責合作分工，研究成果不僅解決重要半導體智慧製造問題，成功導入產業創造具體價值，還曾在學術期刊上發表論文。

據了解，不幸遭霸凌身亡的台達電男員工，過去在清大期間曾獲師長推薦繼續攻讀博士學位，但他為了減輕家中負擔、體貼父母，而選擇放棄學業、先工作養家，沒想到才到台達電任職，就傳出遭職場霸凌身亡。

簡禎富不捨地提到該名學生「承受煎熬卻仍為同事們著想」，沒想到遭霸凌輕生後，竟然師長還被通知該名學生「是在公司昏倒逝世」，簡更替該學生的父母親難過，或許父母親也無心力應付社會和網路壓力。

台達電對於員工疑似遭霸凌輕生回應指出，秉持人道原則，公司已於第一時間積極協助家屬處理善後。同時亦會同步宣導，以及進行公司同仁之員工關懷機制。對於網路傳言，公司積極進行內部調查機制，也會全力配合檢警作業，但在檢調調查結果前，目前不予評論。