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為養家棄學！台達電員工卻遭霸凌身亡 清大副校長不捨

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

台達電一名25歲男員工16日從內湖總部墜樓身亡，傳生前遭主管職場霸凌，引發科技業熱議該公司「糟蹋人才」，因身亡男員工為清華大學工業工程管理所高材生，原本被師長推薦攻讀博士，卻為養家放棄學業，如今傳出噩耗，就連清大副校長簡禎富都發文表達不捨，證實「他成績優異」。

簡禎富發文提到，該名畢業於清大的學生，曾在清華工工DALab參與暑期實習、產學合作，更曾任決策分析課程助教，每項任務都表現優異，盡心負責合作分工，研究成果不僅解決重要半導體智慧製造問題，成功導入產業創造具體價值，還曾在學術期刊上發表論文。

據了解，不幸遭霸凌身亡的台達電男員工，過去在清大期間曾獲師長推薦繼續攻讀博士學位，但他為了減輕家中負擔、體貼父母，而選擇放棄學業、先工作養家，沒想到才到台達電任職，就傳出遭職場霸凌身亡。

簡禎富不捨地提到該名學生「承受煎熬卻仍為同事們著想」，沒想到遭霸凌輕生後，竟然師長還被通知該名學生「是在公司昏倒逝世」，簡更替該學生的父母親難過，或許父母親也無心力應付社會和網路壓力。

台達電對於員工疑似遭霸凌輕生回應指出，秉持人道原則，公司已於第一時間積極協助家屬處理善後。同時亦會同步宣導，以及進行公司同仁之員工關懷機制。對於網路傳言，公司積極進行內部調查機制，也會全力配合檢警作業，但在檢調調查結果前，目前不予評論。

不過台達電此回應網友並不買帳，痛批該公司公關處理及人資抹黑身亡的員工，還有網友酸「台清交成資優生想被霸凌可以去」、「人才被當耗材」、「勞動部這副鳥樣，怪不得資方根本沒在怕」、「上樑不正下樑歪」，也有不少網友感謝清大副校長「勇於發聲」，有學者風骨。

清華大學副校長簡禎富發文悼念不幸遭疑似霸凌輕生的清大畢業台達電員工。圖／翻攝自臉書
清華大學副校長簡禎富發文悼念不幸遭疑似霸凌輕生的清大畢業台達電員工。圖／翻攝自臉書

清大 職場霸凌

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