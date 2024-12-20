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學者：生成式AI恐被過度神化 學科應先固本

聯合查輯偽造車牌 案件數連3個月下降

中央社／ 台北20日電

交通部公路局為杜絕偽造車（號）牌亂象，聯合相關單位建立跨機關合作機制，全面查緝，查獲案件數已連3個月下降。

公路局發布新聞稿，查獲使用偽造車牌案件於8月為達最高峰，共有261件，經執行跨機關聯合查輯，9月減為186件、下降28%，10月為151件、下降42%，11月121件、下降54%。

公路局指出，今年上半年度偽造車號牌案件逐月增加，造成治安及交通安全隱憂，行政院於9月4日及10月11日，邀集相關部會共同研商偽造變造車牌斷源對策，精進法制面、防偽供應鏈面、網路平台管理面及查緝面。

公路局表示，防堵偽告車牌各項精進作為，包含：加強進口貨品查驗、增列專屬進口貨品分類號列、網路平台巡查、建立偽造號牌優先偵查資料庫、研議修法等，使偽造車牌不敢賣、買不到、不敢用。

另外，交通部已研擬修正道路交通管理處罰條例第12條，提高使用偽造、變造或矇領車牌的罰鍰，增訂當場移置保管汽車及沒入，併罰違規使用偽造車牌車輛的汽車駕駛人等規定；法務部也正研擬調整刑法偽造文書罪章相關罪名的刑度，以符罪責相當原則、比例原則。

公路局表示，為持續加強查緝於道路使用偽造車牌車輛，監理機關利用異常通行資料及不得上路車輛資訊，建立疑似偽造車牌灰名單資料庫，供警察機關納入AI巡防系統，強化執法人員查緝量能，並同步請停管機關協助於執行收費業務時通報。

公路局統計，至迄今已查獲3件境外輸入偽造車牌、下架381筆販售偽造號牌資訊、網路巡查移送651件，並建立上萬筆疑似偽造號牌灰名單資料庫。

交通部 偽造文書 網路

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