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路口車禍頻傳…2男扮三太子與濟公作法 警方出手了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄2名男子雙十國慶當晚打扮成三太子與濟公模樣，走在三民區天津街與錦州街口，指該路口常發生車禍，於是當街作法從事宗教儀式，其中濟公還以嘴朝空中噴水，被網友酸「帥到炸裂」，影片今瘋傳後，警方指，兩人在街頭嬉鬧已違規，將開罰。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，影片中只見兩名男子身穿三太子和濟公裝扮的衣服，走在三民區天津街與錦州街口，兩人竊竊私語一番後，往前走到路中央，指路口常發生車禍，要作法平息。

隨後扮演濟公的男子在路中央走一圈，並拿起手中的瓶子喝了幾口後，朝空中噴灑，作法過程被民眾拍PO網，形容濟公動作「帥到炸裂」；影片今天在網路社群瘋傳。

轄區三民一警分局指出，未接獲相關報案，經查該影片發生時間在10月10日晚間，警方檢視影片後，認為2名男子於路中疑從事宗教儀式行為，已涉違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款「行人於交通頻繁之道路附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」的規定，可處500元罰鍰。

警方指出，已循線通知2名當街作法嬉鬧的男子到案說明，並將製單舉發。

高雄2名男子雙十國慶當晚打扮成三太子與濟公模樣，走在三民區天津街與錦州街口，指該路口常發生車禍，於是當街作法從事宗教儀式。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄2名男子雙十國慶當晚打扮成三太子與濟公模樣，走在三民區天津街與錦州街口，指該路口常發生車禍，於是當街作法從事宗教儀式。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄2名男子雙十國慶當晚打扮成三太子與濟公模樣，走在三民區天津街與錦州街口，指該路口常發生車禍，於是當街作法從事宗教儀式。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄2名男子雙十國慶當晚打扮成三太子與濟公模樣，走在三民區天津街與錦州街口，指該路口常發生車禍，於是當街作法從事宗教儀式。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄2名男子扮成三太子與濟公模樣，走在三民區天津街與錦州街口，指該路口常發生車禍，當街作法，濟公還以嘴朝空中噴水，被網友酸「帥到炸裂」。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄2名男子扮成三太子與濟公模樣，走在三民區天津街與錦州街口，指該路口常發生車禍，當街作法，濟公還以嘴朝空中噴水，被網友酸「帥到炸裂」。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄2名男子雙十國慶當晚打扮成三太子與濟公模樣，走在三民區天津街與錦州街口，指該路口常發生車禍，於是當街作法從事宗教儀式。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄2名男子雙十國慶當晚打扮成三太子與濟公模樣，走在三民區天津街與錦州街口，指該路口常發生車禍，於是當街作法從事宗教儀式。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

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