快訊

阿伯買高鐵自由座卻佔對號座位子 工作人員處理方式讓他傻眼：直接升級？

過程全被拍！青鳥一度拆護欄衝立院 綠委持油壓剪「破壞公物」慘了

板橋浮洲站傳民眾落軌！搜救人員遍尋不著 台鐵指自行攀爬離開

聽新聞
0:00 / 0:00

板橋浮洲站傳民眾落軌！搜救人員遍尋不著 台鐵指自行攀爬離開

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

台鐵板橋浮洲車站今晚傳出人員落軌，列車停駛搜尋後，疑似落軌民眾，經調閱監視器，該名乘客於事發後，已從鐵道旁邊攀爬離開，無人傷亡。記者王長鼎／翻攝
台鐵板橋浮洲車站今晚傳出人員落軌，列車停駛搜尋後，疑似落軌民眾，經調閱監視器，該名乘客於事發後，已從鐵道旁邊攀爬離開，無人傷亡。記者王長鼎／翻攝

台鐵板橋浮洲車站今天傍晚5時51分驚傳有人員落軌，導致176次列車停駛，消防人員已到場搜尋。台鐵表示，列車將有所延遲，請旅客留意列車資訊看板。

台鐵公司表示，176次今天行經板橋至樹林間西正線，據浮洲車站人員回報，獲報有1名旅客疑似跳軌，板橋車站回報，經調閱監視器發現列車有撞到人，列車立即停駛，乘務人員會同消防人員正在查看中，該班列車全部旅客已下車，改乘其他列車，目前板橋至樹林間西正線不通，改以東正線單線雙向運轉，已通報路警及119處理，並加強播音以服務旅客。

據了解，經台鐵調閱鐵道監視器，發現有1位民眾，於事發後從鐵道旁邊攀爬離開，無人傷亡。目前轄區板橋警方也已派員擴大調閱車站周邊監視器，找尋該位民眾的下落，以便釐清確認事發經過及原因。

台鐵

延伸閱讀

台鐵浮洲車站傳民眾落軌釀誤點 搜救人員苦尋找嘸人

港街頭監視器已助破97案 3年內裝7000台 民主派曾反對

新北板橋府中商圈都更夯 舊火車站前可望展新貌

旅客落軌遭撞 高鐵：配合鐵警調查 目前營運正常

相關新聞

板橋浮洲站傳民眾落軌！搜救人員遍尋不著 台鐵指自行攀爬離開

台鐵板橋浮洲車站今天傍晚5時51分驚傳有人員落軌，導致176次列車停駛，消防人員已到場搜尋。台鐵表示，列車將有所延遲，請...

路口車禍頻傳…2男扮三太子與濟公作法 警方出手了

高雄2名男子雙十國慶當晚打扮成三太子與濟公模樣，走在三民區天津街與錦州街口，指該路口常發生車禍，於是當街作法從事宗教儀式...

新店晚間傳火燒車意外 女駕駛驚慌跳車逃生

新北市新店區今晚傳出火燒車意外，張姓女子駕車行駛途中車輛突然熄火，隨後引擎蓋冒煙，張女驚慌下車逃生並撥打電話報案求助，火...

台鐵浮洲車站傳民眾落軌釀誤點 搜救人員苦尋找嘸人

台鐵板橋浮洲車站今天傍晚5時51分驚傳有人員落軌，導致176次列車停駛，消防人員目前已到場搜尋中。台鐵表示，列車將有所延遲...

彰化鬧區突竄濃煙直衝雲霄 宛如台中全聯倉儲大火場景

彰化市民權路90巷今天下午發生民宅火警，濃煙直衝雲霄，10多輛消防車趕往灌救，警笛聲大響。由於昨天下午全聯大肚倉儲才發生...

台中北屯資收場傳命案 怪手撞到6旬婦當場死亡

台中市北屯區后庄北路1處資源回收場今下午2點多傳出死亡意外，50歲林姓工人駕駛怪手時工時疑似未注意，撞到現場60歲女性釀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。