板橋浮洲站傳民眾落軌！搜救人員遍尋不著 台鐵指自行攀爬離開

台鐵板橋浮洲車站今晚傳出人員落軌，列車停駛搜尋後，疑似落軌民眾，經調閱監視器，該名乘客於事發後，已從鐵道旁邊攀爬離開，無人傷亡。記者王長鼎／翻攝

台鐵板橋浮洲車站今天傍晚5時51分驚傳有人員落軌，導致176次列車停駛，消防人員已到場搜尋。台鐵表示，列車將有所延遲，請旅客留意列車資訊看板。

台鐵公司表示，176次今天行經板橋至樹林間西正線，據浮洲車站人員回報，獲報有1名旅客疑似跳軌，板橋車站回報，經調閱監視器發現列車有撞到人，列車立即停駛，乘務人員會同消防人員正在查看中，該班列車全部旅客已下車，改乘其他列車，目前板橋至樹林間西正線不通，改以東正線單線雙向運轉，已通報路警及119處理，並加強播音以服務旅客。

據了解，經台鐵調閱鐵道監視器，發現有1位民眾，於事發後從鐵道旁邊攀爬離開，無人傷亡。目前轄區板橋警方也已派員擴大調閱車站周邊監視器，找尋該位民眾的下落，以便釐清確認事發經過及原因。