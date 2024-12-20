高雄某學校工人施工墜落幸無大礙 市府勒令停工

林姓工人今天在高雄燕巢區某學校大樓施作防水工程時，不慎踩破採光罩從5樓跌至4樓防護網，林男受擦挫傷、意識清楚送醫無大礙，經高市勞工局勞檢，將依法開罰並勒令現場停工。

高雄市警察局岡山分局深水派出所下午2時許獲報，62歲林男在燕巢區深中路某學校內施工時，不慎從5樓掉落至4樓防護網，警消獲報趕赴現場，林男意識清楚，由救護人員送醫救治無大礙。

警方初步瞭解，林男當時在樓頂施作防水工程，不慎踩破採光罩而墜落，所幸4樓即為防護網，後由消防人員到場將林男救出，林男受輕微擦傷、無生命危險。

高雄市勞工局表示，雖安全網及時攔截林男，避免他受到嚴重傷害，但經勞檢發現雇主未在屋頂支架設置適當強度且寬度在30公分以上踏板，以避免發生踏穿墜落狀況。

勞工局指出，已勒令現場停止作業進行改善，並將進一步審酌依違反職業安全衛生法第6條第1項違規情節，最高可處新台幣30萬元罰鍰，另呼籲各事業單位從事屋頂作業時，應規劃安全通道及踏板、設置格柵或安全網，避免勞工踏穿墜落，維護作業安全。