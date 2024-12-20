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指揮多方警力查獲大型製毒廠 苗檢張文傑獲選有功人員

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗地檢署檢察官張文傑查緝毒品犯罪，月前指揮專案小組在苗栗頭份山區破獲製造第三級毒品愷他命大型工廠，獲選安居緝毒專案全國同步查緝行動有功人員，獲法務部長鄭銘謙接見表揚。

苗栗地檢署指出，張文傑今年9月起指揮刑事警察局偵查第三大隊、新北市警局中和分局、桃園市警局龍潭分局、苗栗縣警局刑大、苗栗、頭份警分局、宜蘭縣警局刑大、台中市警局刑大及台北憲兵隊組專案小組，以科技工具縝密調查。

10月26日專案小組拂曉出擊，在苗栗縣頭份市山區查獲三級毒品愷他命製毒工廠，查扣愷他命成品，驗前淨重329公斤多、四級毒品先驅原料毛重44.38公斤及其他製毒原料、製毒機具一批、手機、監視器主機、運送製毒原物料與載送被告的車輛2台，拘捕鄭姓男子等7名製毒集團成員，其中6人經向法院聲押獲准，成功阻止大量毒品流入市面。

主嫌鄭姓男子為製毒師傅，透過網路自學製毒技術後，由朱姓男子仲介承租一間宮廟後山的鐵皮屋作為製毒處所，並陸續召募其他5名男子加入製毒。期間，朱男還提供房屋供暫放製毒工廠產生的鋅粉、無水硫酸鎂、廢水等有害事業廢棄物，再由陳姓男子伺機傾倒於頭份山區，嚴重危害當地生態環境。

全案偵查終結，認定被告鄭姓男子等7人涉犯發起或參與犯罪組織、製造第三級毒品、任意棄置有害事業廢棄物、違法清理廢棄物等罪嫌，12月9日被檢方提起公訴。

苗栗地檢署指出，張文傑積極查緝毒品犯罪，昨天下午獲法務部長接見，檢方將持續貫徹行政院「新世代反毒策略」政策，展現查緝毒品的堅定決心，自源頭防止毒品流竄市面，消弭製毒歪風。

苗栗地檢署檢察官張文傑查緝毒品犯罪，指揮專案小組在頭份山區破獲製造第三級毒品愷他命大型工廠。 圖／苗栗地檢署提供
苗栗地檢署檢察官張文傑查緝毒品犯罪，指揮專案小組在頭份山區破獲製造第三級毒品愷他命大型工廠。 圖／苗栗地檢署提供
苗栗地檢署檢察官張文傑查緝毒品犯罪，指揮專案小組在頭份山區破獲製造第三級毒品愷他命大型工廠。 圖／苗栗地檢署提供
苗栗地檢署檢察官張文傑查緝毒品犯罪，指揮專案小組在頭份山區破獲製造第三級毒品愷他命大型工廠。 圖／苗栗地檢署提供
苗栗地檢署檢察官張文傑（右）查緝毒品犯罪，指揮專案小組破獲製造第三級毒品愷他命大型工廠，獲選安居緝毒專案有功人員，獲法務部長鄭銘謙接見表揚。 圖／苗栗地檢署提供
苗栗地檢署檢察官張文傑（右）查緝毒品犯罪，指揮專案小組破獲製造第三級毒品愷他命大型工廠，獲選安居緝毒專案有功人員，獲法務部長鄭銘謙接見表揚。 圖／苗栗地檢署提供

廢棄物 毒品 頭份

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