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彰化鬧區突竄濃煙直衝雲霄 宛如台中全聯倉儲大火場景
彰化市民權路90巷今天下午發生民宅火警，濃煙直衝雲霄，10多輛消防車趕往灌救，警笛聲大響。由於昨天下午全聯大肚倉儲才發生大火，造成嚴重死傷，也引起市民緊張，幸好火場只是空屋，消防人員費了約1小時撲滅，未有人員傷亡。
彰化消防局表示，今天下午1時36分許，接獲案指彰化市民權路90巷今天下午發生民宅火警，立即出動彰化、東區、花壇等消防分隊共10輛消防車、22名消防員趕往現場。
火警發生後，除火勢猛烈外，竄起的濃煙直衝雲霄，消防車紛紛趕到，由於火場位在窄巷內，附近住家緊閉門窗，也有人奪門而出，情勢十分緊張，警方派員前往交通疏導。
消防人員部署水線阻絕延燒及滅火攻擊，到下午2時38分撲滅，燃燒面積約20平方公尺，無人員傷亡。
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