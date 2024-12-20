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彰化鬧區突竄濃煙直衝雲霄 宛如台中全聯倉儲大火場景

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市民權路90巷今天下午發生民宅火警，濃煙直衝雲霄，10多輛消防車趕往灌救，警笛聲大響。由於昨天下午全聯大肚倉儲才發生大火，造成嚴重死傷，也引起市民緊張，幸好火場只是空屋，消防人員費了約1小時撲滅，未有人員傷亡。

彰化消防局表示，今天下午1時36分許，接獲案指彰化市民權路90巷今天下午發生民宅火警，立即出動彰化、東區、花壇等消防分隊共10輛消防車、22名消防員趕往現場。

火警發生後，除火勢猛烈外，竄起的濃煙直衝雲霄，消防車紛紛趕到，由於火場位在窄巷內，附近住家緊閉門窗，也有人奪門而出，情勢十分緊張，警方派員前往交通疏導。

消防人員部署水線阻絕延燒及滅火攻擊，到下午2時38分撲滅，燃燒面積約20平方公尺，無人員傷亡。

彰化市民權路90巷今天下午發生民宅火警，濃煙直衝雲霄，10多輛消防車趕往灌救，警笛聲大響，讓民眾十分緊張。記者劉明岩／攝影
彰化市民權路90巷今天下午發生民宅火警，濃煙直衝雲霄，10多輛消防車趕往灌救，警笛聲大響，讓民眾十分緊張。記者劉明岩／攝影
彰化市民權路90巷今天下午發生民宅火警，濃煙直衝雲霄，10多輛消防車趕往灌救，警笛聲大響，讓民眾十分緊張。圖／警方提供
彰化市民權路90巷今天下午發生民宅火警，濃煙直衝雲霄，10多輛消防車趕往灌救，警笛聲大響，讓民眾十分緊張。圖／警方提供
彰化市民權路90巷今天下午發生民宅火警，濃煙直衝雲霄，10多輛消防車趕往灌救，警笛聲大響，讓民眾十分緊張。圖／消防局提供
彰化市民權路90巷今天下午發生民宅火警，濃煙直衝雲霄，10多輛消防車趕往灌救，警笛聲大響，讓民眾十分緊張。圖／消防局提供
彰化市民權路90巷今天下午發生民宅火警，濃煙直衝雲霄，10多輛消防車趕往灌救，警笛聲大響，讓民眾十分緊張。記者劉明岩／攝影
彰化市民權路90巷今天下午發生民宅火警，濃煙直衝雲霄，10多輛消防車趕往灌救，警笛聲大響，讓民眾十分緊張。記者劉明岩／攝影

全聯 彰化 消防人員 火災

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