防全聯倉儲大火憾事 桃市今赴興建中倉儲工地查工安

台中全聯倉儲大火釀9死8傷重大工安事件，桃園市政府為防類似事件重演，今由消防、勞檢及建管等單位組聯合稽查小組，檢視桃園境內倉儲工地安全，稽查行動持續進行中。

台中倉儲大火發生後，桃市府今天一早清查全市正在興建的倉儲大樓共9處，其中一處正在室內裝修，興建進度與台中類似，被列為優先稽查對象，其他8處則分別停留在主結構搭建與地基開挖階段，將擇期前往。

市府指出，此次稽查項目除了以往常見的工地用水、用電及高空施工安全設備，特別著重預防火災設備檢查，例如易燃物品陳列擺放位置、滅火器是否足夠、逃生動線是否暢通等。此外，市府也要求業者對於災害發生要有一定應變能力。