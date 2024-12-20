聽新聞
0:00 / 0:00
防全聯倉儲大火憾事 桃市今赴興建中倉儲工地查工安
台中全聯倉儲大火釀9死8傷重大工安事件，桃園市政府為防類似事件重演，今由消防、勞檢及建管等單位組聯合稽查小組，檢視桃園境內倉儲工地安全，稽查行動持續進行中。
台中倉儲大火發生後，桃市府今天一早清查全市正在興建的倉儲大樓共9處，其中一處正在室內裝修，興建進度與台中類似，被列為優先稽查對象，其他8處則分別停留在主結構搭建與地基開挖階段，將擇期前往。
市府指出，此次稽查項目除了以往常見的工地用水、用電及高空施工安全設備，特別著重預防火災設備檢查，例如易燃物品陳列擺放位置、滅火器是否足夠、逃生動線是否暢通等。此外，市府也要求業者對於災害發生要有一定應變能力。
建管處表示，為確保施工人員安全，市府已要求各營造廠商務必落實工地安全管理，若查獲有缺失或違規情事，將依建築法處1.8萬元至9萬元罰款，情節重大者勒令停工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言