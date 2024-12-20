影／製造假車禍摔仿冒勞力士手表詐財 海山警逮碰瓷2人組

新北市詹姓及張姓男子涉嫌隨機製造假車禍摔仿冒勞力士手表向受害機車騎士詐財，海山警方持搜索票及拘票上門逮碰瓷2人組到案，查扣贓款1900元、犯案用手錶4支、提款卡1張、存摺1本、毒品殘渣袋1批及手機2支，警詢後昨依詐欺及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市海山警分局於今年10月底在臉書社群「我是板橋人」發現，有民眾抱怨發文，提醒留意2名中年男子疑似使用假車禍碰瓷，再以手表毀損或手腕受傷為由，以當場和解方式強索現金。

經警方深入追查，詹姓男子（45歲）及張姓男子（46歲）因缺錢花用，以2人一組方式，挑選狹窄巷弄或人潮較多的傳統市場，由詹男刻意伸手臂碰觸路過機車騎士，將事先準備好的仿冒勞力士手表故意掉落地上。

2人再藉口手表破損或手腕擦挫傷，要求當場賠錢和解，索取數百元至數千元不等現金，張男則在旁大聲咆哮並鼓譟助勢，有受害機車騎士為求息事寧人，便現場賠錢了事；但若聽到受害機車騎士堅持要報警處理，詹男2人便改口以趕時間為由，迅速離開現場。

警方專案小組查出，今年10月中，詹男2人在板橋區犯案2起，得手5000元，之後因害人在臉書在地社群發文提醒網友注意不要受騙後，今年12月初，2人轉移陣地，在永和區以相同手法連續犯下6件碰瓷行騙案件，得手3800元。