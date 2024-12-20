快訊

議場後方畫面曝光！朝野強力推擠 韓國瑜一度四腳朝天

中職／10年、1.3億最大約！ 味全龍與陳子豪達簽約共識

聽新聞
0:00 / 0:00

影／製造假車禍摔仿冒勞力士手表詐財 海山警逮碰瓷2人組

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市詹姓及張姓男子涉嫌隨機製造假車禍摔仿冒勞力士手表向受害機車騎士詐財，海山警方持搜索票及拘票上門逮碰瓷2人組到案，查扣贓款1900元、犯案用手錶4支、提款卡1張、存摺1本、毒品殘渣袋1批及手機2支，警詢後昨依詐欺及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市海山警分局於今年10月底在臉書社群「我是板橋人」發現，有民眾抱怨發文，提醒留意2名中年男子疑似使用假車禍碰瓷，再以手表毀損或手腕受傷為由，以當場和解方式強索現金。

經警方深入追查，詹姓男子（45歲）及張姓男子（46歲）因缺錢花用，以2人一組方式，挑選狹窄巷弄或人潮較多的傳統市場，由詹男刻意伸手臂碰觸路過機車騎士，將事先準備好的仿冒勞力士手表故意掉落地上。

2人再藉口手表破損或手腕擦挫傷，要求當場賠錢和解，索取數百元至數千元不等現金，張男則在旁大聲咆哮並鼓譟助勢，有受害機車騎士為求息事寧人，便現場賠錢了事；但若聽到受害機車騎士堅持要報警處理，詹男2人便改口以趕時間為由，迅速離開現場。

警方專案小組查出，今年10月中，詹男2人在板橋區犯案2起，得手5000元，之後因害人在臉書在地社群發文提醒網友注意不要受騙後，今年12月初，2人轉移陣地，在永和區以相同手法連續犯下6件碰瓷行騙案件，得手3800元。

警方搜證確鑿後，昨持拘票及搜索票前往板橋區吳鳳路2人租屋處將2人拘提到案，屋內搜出贓款1900元、作案用仿冒勞力士手錶4支、提款卡1張、存摺1本、毒品殘渣袋1批及手機2支，警詢後昨依詐欺及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市詹姓及張姓男子2人涉嫌製造假車禍摔仿冒勞力士手表向機車騎士詐財，海山警方持搜索票上門逮碰瓷2人組到案，警詢後昨依詐欺罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市詹姓及張姓男子2人涉嫌製造假車禍摔仿冒勞力士手表向機車騎士詐財，海山警方持搜索票上門逮碰瓷2人組到案，警詢後昨依詐欺罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市詹姓及張姓男子2人涉嫌製造假車禍摔仿冒勞力士手表向機車騎士詐財，海山警方持搜索票上門逮碰瓷2人組到案，警詢後昨依詐欺罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市詹姓及張姓男子2人涉嫌製造假車禍摔仿冒勞力士手表向機車騎士詐財，海山警方持搜索票上門逮碰瓷2人組到案，警詢後昨依詐欺罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市詹姓及張姓男子2人涉嫌製造假車禍摔仿冒勞力士手表向機車騎士詐財，海山警方持搜索票上門逮碰瓷2人組到案，警詢後昨依詐欺罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市詹姓及張姓男子2人涉嫌製造假車禍摔仿冒勞力士手表向機車騎士詐財，海山警方持搜索票上門逮碰瓷2人組到案，警詢後昨依詐欺罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市詹姓及張姓男子2人涉嫌製造假車禍摔仿冒勞力士手表向機車騎士詐財，海山警方持搜索票上門逮碰瓷2人組到案，警詢後昨依詐欺罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市詹姓及張姓男子2人涉嫌製造假車禍摔仿冒勞力士手表向機車騎士詐財，海山警方持搜索票上門逮碰瓷2人組到案，警詢後昨依詐欺罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市詹姓及張姓男子2人涉嫌製造假車禍摔仿冒勞力士手表向機車騎士詐財，海山警方持搜索票上門逮碰瓷2人組到案，警詢後昨依詐欺罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市詹姓及張姓男子2人涉嫌製造假車禍摔仿冒勞力士手表向機車騎士詐財，海山警方持搜索票上門逮碰瓷2人組到案，警詢後昨依詐欺罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市詹姓及張姓男子2人涉嫌製造假車禍摔仿冒勞力士手表向機車騎士詐財，海山警方持搜索票上門逮碰瓷2人組到案，警詢後昨依詐欺罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市詹姓及張姓男子2人涉嫌製造假車禍摔仿冒勞力士手表向機車騎士詐財，海山警方持搜索票上門逮碰瓷2人組到案，警詢後昨依詐欺罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝

機車騎士 毒品

延伸閱讀

高雄社工家訪機警...3童驗出安毒 毒癮父上訴再加重徒刑

電子煙店暗號當密碼賣喪屍煙彈 6人遭逮送辦

直擊Epson創業博物館 見證改變世界趨勢的劃時代產品

牠幫貓咪戴手錶電話 「小黃」秒接給滿情緒價值：主人叫我回家啦！

相關新聞

彰化鬧區突竄濃煙直衝雲霄 宛如台中全聯倉儲大火場景

彰化市民權路90巷今天下午發生民宅火警，濃煙直衝雲霄，10多輛消防車趕往灌救，警笛聲大響。由於昨天下午全聯大肚倉儲才發生...

國1五楊高架火燒車！租賃車「機場載客」6人幸運逃生無傷

國道1號五楊高架北向林口路段今天中午發生的火燒車事故，經查是1輛載客從桃園機場要去台北的廂型租賃車，幸好司機及早發現異狀...

台中北屯資收場傳命案 怪手撞到6旬婦當場死亡

台中市北屯區后庄北路1處資源回收場今下午2點多傳出死亡意外，50歲林姓工人駕駛怪手時工時疑似未注意，撞到現場60歲女性釀...

防全聯倉儲大火憾事 桃市今赴興建中倉儲工地查工安

台中全聯倉儲大火釀9死8傷重大工安事件，桃園市政府為防類似事件重演，今由消防、勞檢及建管等單位組聯合稽查小組，檢視桃園境...

影／製造假車禍摔仿冒勞力士手表詐財 海山警逮碰瓷2人組

新北市詹姓及張姓男子涉嫌隨機製造假車禍摔仿冒勞力士手表向受害機車騎士詐財，海山警方持搜索票及拘票上門逮碰瓷2人組到案，查...

影／1月兩次出包 中油林園廠傳乙烯外洩噴水警戒

高雄中油又出包，今天下午傳出中油林園廠四輕工場乙稀洩露，正噴水警戒中。高市消防局指出，未接獲報案。中油公司解釋，球槽係開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。