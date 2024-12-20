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影／1月兩次出包 中油林園廠傳乙烯外洩噴水警戒

聯合報／ 記者徐白櫻石秀華宋原彰／高雄即時報導

高雄中油又出包，今天下午傳出中油林園廠四輕工場乙稀洩露，正噴水警戒中。高市消防局指出，未接獲報案。中油公司解釋，球槽係開放檢查後，進行預冷作業時人孔法蘭面微漏，經檢查後已恢復正常。

林園四輕工場12月2日剛發生壓縮機跳脫導致跳車，因燃燒不完全導致燃燒塔產生大量黑煙造成空氣汙染。今天又傳出四輕廠有大量乙烯外洩，消防局指出，是中油管線維修測試，已派一車兩人過去查看，現場由中油消防人員警戒。

中油狀況頻傳，高市環保局統計，今年1月10日裁罰67萬5000元、3月10日裁罰22萬5000元、3月16日裁罰22萬5000元、4月4日裁罰90萬、6月11日裁罰75萬、9月23日裁罰90萬罰鍰，12月2日緊急排放製程氣至燃燒塔處理造成明顯黑煙，違反空氣汙染防制法第32條規定，裁罰112.5萬元。

今天下午傳出中油林園廠四輕工埸傳出乙稀洩露，現場人員噴水警戒。記者徐白櫻／翻攝
今天下午傳出中油林園廠四輕工埸傳出乙稀洩露，現場人員噴水警戒。記者徐白櫻／翻攝

中油 環保局 空氣汙染

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