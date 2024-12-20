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竹聯幫旭仁會網路販售喪屍煙彈 北市刑大循線逮人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市刑警大隊接獲線報，新北市汐止區一帶，竹聯幫旭仁會柯姓男子等人，利用通訊軟體及社群軟體販賣毒品依託咪酯成分的喪屍煙油，警方上個月底循線追查，逮捕柯嫌等毒品藥頭6人到案，依毒品罪嫌移送台北地檢署，向法院聲請羈押獲准。

北市刑大偵七隊在柯嫌家中，查獲毒品「依托咪酯」煙彈分裝場，查扣淨重952公克，可分裝476顆喪屍煙彈的依托咪酯原油，另有甘油、依托咪酯原油分裝瓶、空分裝瓶、分裝完成的依托咪酯煙彈、空煙彈等證物。

警方指出，40歲柯嫌是旭仁會重要幹部，被逮其餘人也都是旭仁會成員，柯嫌等人看準喪屍煙彈可帶來龐大利益，兩個月前開始陸續購買原油並分裝煙彈，查扣煙彈若全部販售出去，可獲得數百萬元利潤，警方將持續追查煙油上游源頭。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市刑警大隊逮捕竹聯幫旭仁會柯姓男子等人，查扣淨重952公克，可分裝476顆喪屍煙彈的依托咪酯原油。記者廖炳棋／翻攝
台北市刑警大隊逮捕竹聯幫旭仁會柯姓男子等人，查扣淨重952公克，可分裝476顆喪屍煙彈的依托咪酯原油。記者廖炳棋／翻攝

喪屍煙彈 毒品

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