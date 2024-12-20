國1五楊高架火燒車！租賃車「機場載客」6人幸運逃生無傷

國道1號五楊高架北向林口路段今天中午發生的火燒車事故，經查是1輛載客從桃園機場要去台北的廂型租賃車，幸好司機及早發現異狀停靠避車彎，車上6人均未受傷，現場仍在處理中，後方回堵約2公里。

56歲周姓司機當時開車搭載5名乘客，自桃園機場出發前往台北市途中，在五楊高架北向38.7公里林口路段，感覺車輛異常，立刻停靠路肩避車彎查看，沒多久就開始冒煙起火燃燒，火勢一度相當猛烈。

幸好所有乘客及時下車逃生，無人受傷也未波及其他車輛。新北市消防局獲報派遣人車趕抵，迅速撲滅火勢。目前事故車輛已經拖離現場，工務人員仍在清理現場，事故肇因由警方調查釐清。

國道警方呼籲，開車上路之前應確實檢查車輛，避免因機件損壞造成行車危險，發現異狀應打方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停靠路肩待援，若無法離開車道，應開啟危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌。