假投資詐騙！台南男已面交500萬還再要百萬？這次清醒偕警逮車手

台南吳姓男子日前在社群媒體得知投資訊息後，加入假投資網站APP，每次都由詐騙集團指派取款車手面交投資儲值金，自本月2日起已面交3次共計500萬元，直至士林警分局通知，他才驚覺被騙而報警，詐團通知昨在安南區再次面交100萬元，經警方埋伏，成功逮捕35歲杜姓車手。

此外，昨下午3時許，45歲鄭姓男子加入投資「地下」股票平台，當日欲轉匯800萬元至另一家銀行自己名下帳戶準備用來投資股票。而該銀行匯款有額度限制，且匯款金額過於龐大，行員不敢大意，立即通報警方協助處理。經市警一分局後甲派出所員警到場後耐心了解案情，並透過講解詐騙手法，成功讓他即時清醒，避免巨額財損。

一分局指出，東區東門路三段上某銀行與警方密切聯繫，分別於本月17日攔阻180萬元、18日攔阻130萬元、19日攔阻800萬元，接連3天成功攔阻3起假投資詐騙案件，共計攔阻金額高達1110萬元。

三分局安南派出所14日受理報案，吳稱投資遭詐騙，所長周志忠知情後，立即與偵查隊共組專案小組，並在吳的配合下，雙方約定昨在安南區海德公園面交100萬元，趁杜與吳面交取款之際，當場逮獲該杜男，並查扣手機、假證件及機車等證物，警詢後後依詐欺罪嫌將他移送台南地檢署偵辦。

警方呼籲，網路上假投資詐騙廣告多，總是標榜「保證獲利」、「穩賺不賠」的手法來騙取被害人上鉤，近期冒用「股市名人」、「公司大老闆」名義作為幌子層出不窮，提醒民眾在投資股票或虛擬貨幣時，應透過合法證券公司或交易平台來操作，勿輕信網路投資獲取暴利廣告。