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吵架推倒母親不理...路人送醫後死亡 嘉檢抗告成功羈押不肖兒

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市莊姓男子11月28日凌晨與母親陳姓婦人爭執，涉嫌推倒母親後未理會，陳婦在路邊被發現送醫治療10天不治；嘉檢向法院聲押莊男遭駁，檢方提抗告發回，嘉院昨天裁定羈押獲准。

法院說，莊男坦承部分犯行，但有監視器畫面及相關卷證佐證，足以認為莊男涉犯殺害直系血親尊親屬、對直系血親尊親屬重傷致死等罪，犯罪嫌疑重大，且為重罪，認有羈押必要，因此，裁定羈押，但無禁止接見通信必要。

莊姓男子11月28日凌晨與母親陳姓婦人爭執，涉嫌在住家門外推倒母親未理會，陳婦被路人發現送醫治療10天不治，檢警相驗有外傷，警方依殺害直系血親尊親屬罪法辦莊男，檢方聲押，法院認無羈押必要駁回，檢方以重罪、有串證滅證之虞，向台南高分院提抗告。

檢警調查，65歲陳姓婦人11月28日凌晨4點19分，被發現倒臥住家門外，路過民眾發現通報119，救護車送醫急救，直到7日上午不治，警方報檢察官相驗，檢察官率法醫相驗，發現死者顱頂有明顯瘀傷。

但目前無積極證據顯示莊男與母親爭執行為，是否造成母親死亡原因，家屬對死因有意見，檢察官率法醫解剖，釐清死因，請家屬向醫院調閱死者送醫期間完整病歷，警方補強調閱案發當天附近路口監視器，以及行經車輛行車記錄器影像等資料。

檢方依證述、監視器畫面等事證，已有具體事證合理認為莊男疑殺害直系血親尊親屬不確定故意。審酌莊男雖坦承客觀犯行，但就主觀犯意有所爭執，這起案件相關證人都是莊男鄰里或親屬，彼此接觸機會高，且莊男涉及殺害直系血親尊親屬罪，是最輕本刑10年以上有期徒刑重罪，有勾串證人之虞，具有羈押原因。

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兒子推倒母親路人送醫不治嘉檢聲押遭駁，檢方抗告成功法院裁准羈押。圖／ 資料照片
兒子推倒母親路人送醫不治嘉檢聲押遭駁，檢方抗告成功法院裁准羈押。圖／ 資料照片

檢察官 母親 監視器

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