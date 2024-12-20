花蓮孝子上山採牛樟芝為母治病遭判刑！犯案車也被拍賣

花蓮縣一名潘姓男子因母親染上新冠肺炎，誤信偏方，與友人到國有林班地採摘牛樟芝、金線蓮，為警查獲，不但被依違反森林法判刑6個月、併科51萬元罰金，犯案用的吉普車也被沒收，下月將拍賣。

潘姓男子與另一名潘姓友人，去年2月6日帶鑿刀、手鋸、手電筒等物，到富里鄉秀巒事業區第76林班地，割取牛樟芝、金線蓮，7日晚間下山，10時許行經富里鄉台23線3.9公里處時，被警方盤查發現，起獲牛樟芝3包總重410公克，及金線蓮1包20公克。

花蓮地方法院一審時，法官審酌他的犯案動機及竊取數量少，與山老鼠恣意砍伐掠取珍貴山林資產不同，依森林法將他判刑7月；潘男上訴表示，自己是因為母親感染新冠肺炎，聽信偏方以為牛樟芝、金線蓮可以治療母親疾病，才一時失慮竊取國有森林副產物牛樟芝、金線蓮，已經反省知錯，希望從輕量刑。花蓮高分院7月改判他有期徒刑6個月，併科51萬元罰金，可易服勞役3000元折算1天，犯罪用的吉普車依森林法規定宣告沒收。