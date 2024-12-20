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高雄79歲嬤迷途13小時「白天走到黑夜」狂走27公里...警找到家人
高市獨居的79歲陳姓老婦前天上午7時從大樹區離家，照服員送早餐發現報警；陳婦迷途沿台29線漫步，從白天走到夜晚，晚上8時走到旗山旗南二路，足足迷途13小時，因在路口恍神路人報警；警方根據名字查出住處，通知家人帶回。
旗山警分局大洲派出所前晚8時許接獲民眾報案，指一名老婦人站在旗山區旗南二路上徘徊，嘴中喃喃自語，疑似迷途，警員劉星辰前往現場，詢問老婦人住哪裡，老婦都無法清楚表達，於是先將她帶回警所。
劉警見迷途阿嬤精神不濟，先提供熱茶暖胃，後問出名字查出是79歲的陳姓婦人， 幾經詢問，只知陳婦住大樹區，陳婦稱想回家卻找不到回家的路，警方試著透過戶役政系統交叉比對資料，查出陳婦住大樹區和山里，因陳獨居，當天早上7點照服員送早餐時，發現她離家報警協尋。
警方發現陳婦從大樹區和山里走到旗山區旗南二路，沿台29線從早走到晚，足足走了13小時、27公里遠，所幸沿路未發生危險，隨後通知家人將陳婦帶回。
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