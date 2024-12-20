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冷氣團南下...疑生火取暖？中山大學海堤枯木堆冒火
國立中山大學海堤停車場昨天晚間傳出火警，在颱風後一直堆放的樹木斷枝枯葉突然起火，消防局據報，約20分鐘撲滅火勢，未造成傷亡。不過，這堆枯木在冷氣團中起火，引起諸多揣測，懷疑有人生火取暖或夜裡亂丟菸蒂釀災。
昨天晚間10時許，高雄市消防局獲報中山大學海堤停車場起火，動員3車7人趕赴搶救，消防員發現火苗燃燒成堆的枯木，馬上布水線滅火，火勢於昨晚近10時30分撲滅，未造成傷亡。
據了解，這堆枯木是颱風後所清理斷木枯葉，一直堆置在停車場進海堤處，遲未清理，在大陸冷氣團南下之際，又在海邊冷風吹襲，這堆枯木枝葉竟突然燃燒，令人懷疑是否有人夜裡在這裡生火取暖引起火災，或者亂丟菸蒂不慎引燃枯葉致災。
警、消表示，暫未發覺有人在起火處生火取暖，確實起火原因仍在待調查。
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