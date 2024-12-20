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影／誰家金庫被拖走？高雄婦騎機車「拖行鐵櫃」 街頭上演玩命關頭
高市一名婦人昨晚騎機車後方拖著一只鐵櫃、機車手把還懸掛回收物，行經楠梓區德民路，鐵櫃拖地滑行還左右搖擺，險象環生，被後方車行車記錄器錄下PO網，笑稱「誰家金庫被拖走」，等同在街頭上演玩命關頭；警方指婦人已違規將開罰。
網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，只見一名婦人昨晚騎機車行經楠梓區德民路時，因機車後方拖著一只鐵櫃，左右大幅度搖晃，婦人腳踏板還橫放看來像紙盒的回收物，機車手把也掛了一包回收物，騎在街頭的畫面相當危險。
影片中婦人騎在後方，因鐵櫃搖擺，後方一名騎機車的阿伯似乎怕被鐵櫃掃到，一直不敢往前行，只能慢騎跟在後頭，後才趁隙騎到前方；過程被後方車行車記錄器錄下PO網；原PO笑問「誰家金庫被拖走了」，並指婦人騎車的危險行徑就像在街頭上演玩命關頭。
轄區楠梓警分局警方指出，未接獲相關報案，經檢視影片，婦人騎車行為已違反道路交通管理處罰條例第31條第5項，機車附載人員或物品未依規定者，可處駕駛人300元至600元罰鍰；另因鐵櫃遮住婦人機車車號，亦違反同道交條例，可處300元至600元罰鍰；將對婦人予以開罰。
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