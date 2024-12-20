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2少年通訊行搶iPhone被逮還大小聲 老闆心冷：家長連句道歉都沒

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

二名15、16歲少年昨晚約於8時20分，一前一後進入台南市北區長榮路五段某數位通訊行，詢問老闆iPhone手機後，趁機將2支手機搶走，2人共乘機車逃逸，老闆隨後追出，請路人幫忙搭機車追人，老闆一把拉下後座少年，另名少年也循線被逮。

老闆事後在社群上吐露心聲，他感謝載他追人的機車騎士及市警五局開元派出所員警。他說，店內搶奪案2人都已抓到、搶走的2支手機也追回來了，折騰到半夜二點才到家。

他表示，人累、心更累，從業10幾年來第一次讓他有想休息的念頭，「我真得累」，他說，累的是我們的教育出了什麼問題，2人被捕的都只有15、16歲。他指出，2人犯了案卻一點也不在乎，家長到警局連一句道歉也沒有，「我們也只是混口飯吃養活全家大小的普通人而已」。

他說，當時2人一前一後進來，沒幾分鐘我就感覺不對了，就提高警覺了，還好短短2小時內就抓到了。他也說，本來心想對方才10幾歲、要不要原諒他們，看他們都無所謂了，還理直氣壯還對所長大小聲，「你們都不要臉了，那我應該也不用客氣了」。

第五分局副分局長陳柏宇說，19日晚間獲報通訊行內手機遭人搶奪，立即調閱監視器鎖定對象，於案發後2小時內循線逮獲2名涉案人，並追回手機發還被害人，全案依搶奪罪嫌送辦。 分局將持續加強社區巡邏，嚴厲打擊各類不法行為，民眾如遇可疑情形或突發事件，請迅速尋求警方協助，分局必依法究辦。

昨晚有兩名15、16歲青少年一前一後進入，趁機搶走2支手機，2人共乘機車逃逸，老闆請路人幫忙搭機車追人，老闆拉下後座青少年，另青少年也循線被逮。圖／讀者提供
昨晚有兩名15、16歲青少年一前一後進入，趁機搶走2支手機，2人共乘機車逃逸，老闆請路人幫忙搭機車追人，老闆拉下後座青少年，另青少年也循線被逮。圖／讀者提供
警方指出，案發後2小時內循線逮獲2名涉案人，並追回手機發還被害人，全案依搶奪罪嫌送辦。圖／讀者提供
警方指出，案發後2小時內循線逮獲2名涉案人，並追回手機發還被害人，全案依搶奪罪嫌送辦。圖／讀者提供

監視器 社群 老闆

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