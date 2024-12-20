詐團出金30萬放長線釣大魚 彰化男子被騙走241萬元

彰化縣田中警分局田中派出所最近在彰化高鐵站查到一名莊姓車手，得知車手剛面交完40萬元，即連絡剛交款的被害人陳姓男子，陳男一開始還不相信自己受騙，表示投資網站曾出金給他30萬元獲利，原來詐騙集團放長線釣大魚，陳男短短一個月來已匯款和面交共22次，被騙走241萬元。

田中派出所12月16日接獲民眾通報，高鐵站有名男子行蹤詭異，田中派出所所長石竣帆率員警埋伏，在高鐵站逮到莊姓車手，並查扣手機、工作證、收據收執聯及現金3740元等證物，莊男表示，已將面交的40萬元轉交給收水手，警方也連絡被害人陳男。

陳男接獲通知還不相信自己受騙，表示是日前在臉書上看到投資廣告，加入對方LINE後，進入一個投資群組，群組內有1位自稱理財老師，提供投資網站，教學如何操作投資及儲值金額，且由營業員提供帳戶匯款，錢就會在投資網站上，投資網站還曾出金給他30萬元獲利所得，讓他深信不疑，一個月內共已匯款19次，面交3次，共交給詐團241萬元。