全聯倉儲大火釀9死 中市府深夜勒令停工、祭3法開罰
台中大肚全聯物流倉儲工程火警，釀9死8傷。中市府晚間宣布，將依建築法、職安法勒令停工，限期改善與開罰；火場造成大量濃煙，有明顯粒狀汙染物，將依空汙法處分，最重可開罰500萬元。
中市環保局表示，已進入空汙季，或場衍生大量濃煙，導致空氣品質惡化，施工單位為反空汙法，因違反者屬於工商廠、場，最高可開罰500萬元。
中市都發局今會同台中市結構工程技師公會到場查處，都發局表示，該工程領有建造執照，為2幢2棟地上4層地下1層建築工地，起造人為全聯實業，由互益營造承造，蘇榮林建築師事務所設計監造，目前施工進度為主體建築及附屬建物，先前已依規申報屋頂版勘驗完成。
都發局說明，將依違反「建築法」63條規定，未有防範危險及預防火災的適當設備或措施，依建築法89條裁處1.8萬元至9萬元罰鍰；依工地火災SOP，勒令停工及限期改善，後續應送第三公正技術單位，進行結構安全鑑定和改善方案等，無安全虞慮後才能申請改善和復工。
勞工局已依「職安法」勒令停工改善，待申請計畫核准後，才能施工，裁罰3萬元至30萬元罰鍰，依消防局火場鑑定報告，釐清究責。
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