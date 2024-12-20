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廢棄物濫倒苗栗 2司機收押
苗栗縣檢方追查濫倒廢棄物，十七日指揮警、環人員在西湖鄉攔截兩輛準備傾倒營建廢棄物的曳引車，並循線查獲挖坑濫倒現場，是已經停止運作的鴨母坑棄土場；檢方訊後依違反廢棄物清理法聲押李姓、洪姓曳引車司機，法院裁准。
西湖鄉卅多年前清潔競賽多次獲獎，有環保之鄉美譽，但近年屢遭濫倒廢棄物，通霄警分局日前接獲民眾通報，常有重型車出入西湖鄉，隨即報請苗栗地檢署指揮，十七日凌晨二時許在一處山坡地，攔截查獲兩輛曳引車、一輛怪手正準備傾倒廢棄物。
警方當時會同環保局人員，發現曳引車載運夾雜各種垃圾的營建混合物，正準備前往龍洞村傾倒；營建混合物中夾雜磁磚、塑膠製品及生活垃圾等未經分類的廢棄物，依規定必須載運至處理廠分類，環保局先開罰李姓、洪姓司機各六萬元，再交警方移送法辦。
兩人要傾倒廢棄物的地點，早年是鴨母坑棄土場，範圍包括金獅、龍洞村，現已停止運作。警方趕到時其他人員都已逃離，現場發現挖掘出大坑，已有許多廢棄物傾倒其中。
二人涉違反廢棄物清理法第四十六條規定，可處一年以上五年以下有期徒刑，得併科一五○○萬元以下罰金；檢方訊後聲押獲准，正追查其他共犯。
苗栗縣後龍鎮龍港里山區一處約十層樓高山坳，七月也發現遭濫倒大量營建廢棄物，整座山坳填平大半，檢警還在追查。
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