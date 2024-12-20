台中火力發電廠出海口 釣客落水獲救

台中港將和台中市府研議，將台中火力發電廠出海口的海釣平台關閉。圖／民眾提供 台中港區釣況正佳，儘管風勢強勁，仍吸引不少釣客在海釣平台下竿，但前天1釣客在台中火力發電廠出海口，疑未注意護欄鏽蝕，不慎掉落海中，幸被釣友及時拋下救生圈拉上岸。台中港務分公司表示，將和台中市府研議關閉此處海釣平台。

台中港務分公司指出，10多年前，便曾多次請地方政府修復欄杆未果，今年再發現台中火力發電廠出海口欄杆破損以及阻隔的紐澤西護欄傾倒位移，已函請台中市府海岸資源漁業發展所盡速修復，後續雖派員至現場將紐澤西護欄恢復原位，但釣魚平台安全護欄早已鏽蝕。

台中港區釣況佳，目前大咬的魚種從烏魚、白帶魚、午仔魚、黑鯛都能釣到，有時還能釣到石斑、黑白鯧，連日來，仍吸引釣客冒著低溫強風在釣魚平台下竿。

台中港務分公司重申，依商港法第36條第2項規定，目前僅公告開放「北防波堤面」與「100號碼頭預定地護坡堤面」供民眾垂釣，前天釣客落水的地點，位於台電火力發電廠出水口平台（導流堤旁），是前台中縣府於2001年間公告開放的海釣平台，但已年久失修。

為防止釣客落水意外再度發生，台中港務分公司研議將此一釣魚平台關閉，盡速設置阻隔設施，並派員宣導民眾勿進入，同時請台電公司針對火力發電廠導流堤及承租區做好安全管理。台中港務警察總隊表示，將持續強化港區維安巡查，籲民眾不要擅闖商港管制區垂釣，除涉險且將觸法受罰。

苗栗縣通霄鎮新埔漁港的釣魚平台則在今年7月因凱米颱風受損，顧問公司的設計書圖預計今天送達，縣府即可著手辦理上網招標作業，如招標順利，預計需要4個月工期修復。

縣府農業處表示，新埔港的釣魚平台長50.79公尺、寬6.9公尺，去年斥資700多萬元建完成，今年颱風受損長度超過三分之一，修復經費要400多萬元，除了修復平台，另將在平台邊緣增設「擋波牆」，減低強浪對平台破壞的力道。