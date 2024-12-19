國道火燒車1死3傷 檢警相驗死者顱內出血等重創死亡

發生於今天凌晨國道1號南向278.8公里自小客車火燒車1死3傷事故，經警方初步調查係小客車與半聯結車後拖車發生擦撞，致小客車失控撞護欄釀禍，今天下午台南地檢委託嘉義地檢代驗，判斷死者因顱內出血、骨折等嚴重創傷意外死亡。

嘉義地檢署表示，台南檢方今天下午囑託嘉檢代驗，經檢察官、法醫師至嘉義長庚醫院相驗結果，判斷死因為顱內出血併右側肋骨多處骨折，致嚴重創傷死亡；死亡方式為意外。

國道警方調查，這起交通事故發生於今天凌晨零點25分，31歲陳女駕駛白色自小客車，行經國道1號南向278.8公里（台南後壁路段），與64歲蔡姓司機營業半聯結車拖掛的半拖車車尾發生擦撞，小客車續往右擦撞護欄並起火燃燒。