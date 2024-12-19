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醒吾科大男大生揮刀釀2傷 士檢聲押士院改裁5萬交保

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

卓姓男大生與劉姓男大生網路交友起口角，昨相約中國文化大學旁談判，一見面即抽刀揮砍，2人皆受傷送醫，警方今依殺人未遂罪嫌將卓男送辦，士檢複訊認卓涉嫌重罪有逃亡之虞聲押，法院審理後原裁定10萬元交保，限制住居，後因覓保無著，改以5萬元交保。

警方調查，18歲卓男昨天傍晚5時許騎乘機車到台北市士林區華岡路、中國文化大學校園旁，找20歲劉男談判，一見面就抽出預藏菜刀揮砍，砍傷劉男左手，也傷及自身左手，2人當場受傷流血，意識清醒，無生命危險。

2人衝突嚇壞旁人，校園警衛聞聲介入制止，救護人員獲報將2人送往新光醫院治療，警方介入後在案發現場扣回做案用菜刀，卓男在警方戒護下就醫，包紮好傷勢後隨員警前往警局配合調查。

據悉，卓男是醒吾科大學生、劉男是文大學生，兩人透過網路線上遊戲認識，又在網路上認識一名女網友並產生好感，劉男日前透過社群軟體傳訊卓男母親，稱「知道妳兒子在外面騷擾女生嗎？」，卓男一氣之下約出劉男談判，一見面就揮刀報復。

經昨晚夜間停止訊問，警方今早對卓男製作筆錄，詢後依殺人未遂罪嫌將卓男移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後認卓男涉嫌觸犯重罪，有逃亡之虞，向法院聲請羈押、不禁見，士林地方法院下午開庭審理後，裁定卓男10萬元交保，限制住居，晚間因覓保無著，改以5萬元交保。

警方詢後依殺人未遂罪嫌送辦卓男，士檢複訊後聲押不禁見，法院審理後裁定5萬元交保、限制住居。記者李隆揆／翻攝
警方詢後依殺人未遂罪嫌送辦卓男，士檢複訊後聲押不禁見，法院審理後裁定5萬元交保、限制住居。記者李隆揆／翻攝

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