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土地詐騙高齡者案頻傳 北市警與地政局推防詐措施

中央社／ 台北19日電

台北市警察局今天表示，歹徒近期把不動產當目標，誘騙退休或高齡族群，與地政局合作在各地政事務所等處，放置打詐儀錶板人形立牌，並結合宣導預防不動產詐騙等防詐措施。

台北市政府警察局召開「警政地政攜手合作護房產」記者會，包含警察局局長李西河、地政局局長陳信良出席。

北市警局以新聞資料表示，分析打詐儀錶板在11月份受理案件數，較10月份減少30件，財損金額少新台幣3億961萬元，又以假投資詐騙案件最多。

警方說，假投資詐騙案件仍高居不下，但不動產近期也成為詐騙集團鎖定目標，歹徒發現退休或高齡族群不熟悉不動產法令及申辦程序，透過網路社群放假投資訊息，吸引長輩加入，再以話術讓長輩把名下房產抵押給民間借貸公司等手法詐騙。

警方指出，為防被害人被騙進而抵押不動產，與地政局合作推動防詐互聯網機制，把打詐儀錶板的人形立牌結合預防不動產詐騙宣導素材，放置在6處地政事務所及6處地政便民工作站，提醒民眾觀覽。

此外，地政人員在受理民眾或年長者的不動產抵押權設定送件，發現可疑情形時，第一時間會通知家屬確認及警方到場關懷提問，作為最後一道把關防線。

地政局表示，自8月起已對非金融機構抵押權設定案，進行全面實施防詐關懷措施，所有權人到地政事務所送件時，地所人員除提供防詐文宣，每案都會有審查員詢問確認。

地政局指出，為讓市民掌握不動產異動狀況，以免費提供地籍異動即時通知服務，此服務從今年起至今，已受理近2.4萬件，市民可設定2組不限本人的手機號碼或電子信箱，若不動產申請移轉或補發權狀，系統會發簡訊及電子郵件通知，讓市民提早防範。

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