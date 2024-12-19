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台達電員工墜樓不治傳遭職場霸凌 曾向父母、主管透露與同事不睦
台北市台達電總部員工彭姓男子本月16日從該大樓墜樓不治，網路傳出他遭職場霸凌。據了解，他曾向父母、主管透露與同事相處不睦，父母來不及探視兒子便發生悲劇。
警方調查，25歲彭姓男子本月16日從北市內湖區陽光街台達電總部9樓墜落，重傷失去生命跡象，經消防隊送醫急救不治；據監視器畫面及目擊員工說法，他從辦公室走至9樓露台女兒牆墜落。
據了解，彭沒有重大病史或相關就醫紀錄，最近向父母、主管透露與同事相處不睦，心情低落，父母打算從台中市北上探視兒子，來不及當面關心就發生悲劇。
網路流傳彭被職場霸凌，大吼大叫後墜樓。警方排除外力介入，家屬對死因無意見，檢方相驗認定無他殺嫌疑，發還遺體供家屬辦理後事。
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