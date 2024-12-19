竹縣成立打詐竹縣隊 警方查獲扣不法利得3.2億
新竹縣今年截至12月10日查獲詐欺集團29件370人、查扣不法利得3億2134萬餘元，警方分析，詐欺手法以「假投資」、「假網拍」及「解除分期付款」為多，其中假投資詐騙的財損金額是所有類別中最高。警察局今天下午舉辦外籍人士生活安全座談會，邀請旅臺人士親身說明遭詐經驗同步宣導反詐。
新竹縣刑大大隊長李奇勳指出，竹縣11月詐欺案件受理數共485件，被害人年齡則大致平均分布在21至60歲區間，顯見各年齡層都可能是詐騙集團眼中的肥羊。竹縣統計，今年至12月10日查獲詐欺集團29件370人、查扣不法利得3億2134萬餘元；成功攔阻詐騙186件、攔阻金額達1億2128萬餘元，成果豐碩。
新竹縣長楊文科指出，內政部警政署已建置「打詐儀表板」專屬網站，希望在場的外國朋友能將防詐資訊一併推廣給在臺同鄉，建構出綿密的治安防護網，讓所有人遠離詐騙危害。
警察局長宣介慈進一步說明，內政部警政署新建置的「打詐儀表板」專網（https：//165dashboard.tw/）於12月1日正式上線，提供民眾每日詐欺案件受理數、財損數、高發詐欺手法及每月警方查緝成果、攔阻詐騙款項等資訊，更以實際詐騙案例及手法解析來提醒民眾防範，竹縣警局亦於官方網站首頁建立相關連結，以利民眾取得防詐資訊。
由於外籍人士來臺人數攀升，涉犯詐欺案件數亦呈上升趨勢，詐團不但收購外籍人士電話卡做為犯罪工具，更高價收購居留期滿即將離境的外籍人士金融帳戶，成政府打詐新隱憂，今天也特別邀請越南民眾分享自身經驗，並且呼籲同鄉務必妥善保存外僑居留證、護照、銀行帳戶及門號SIM卡等相關證件及物品，切勿輕易提供給陌生人甚至轉賣給他人，以免遭人利用成為人頭帳戶或詐騙集團幫兇。
警察局指出，竹縣結合各局處成立「打詐竹縣隊」實施反詐宣導，也製作反詐騙宣導標語的抽取式衛生紙盒，並由相關科室及各分局在轄內各活動場合發送，讓民眾隨時都能獲知防詐資訊。
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